Сбиване в село Староселци завърши със смърт на 50-годишен

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26-годишен мъж е задържан и обвинен за убийството на 50-годишен от плевенското село Староселци.

Окръжната прокуратура повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост в резултат на умишлено нанесена телесна повреда.

Разследващите установили, че младият мъж ритнал в лицето по-възрастния, в резултат на което пострадалият, падайки на асфалта, си ударил главата. Откаран е в болница, където по-късно починал от черепно-мозъчна травма.

Обвиняемият е задържан за 72 часа и предстои внасяне на искане за задържане под стража, съобщи БТА.

По-късно днес прокуратурата привлече и 28-годишен мъж, обвинен в съучастие на убийството.