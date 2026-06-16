„Не сте сами“ запозна над 7000 деца с рисковете от наркотиците и хазартната зависимост

Задържани са пратки от повече от осем сайта с продукти, съдържащи наркотични вещества

Лицата на кампанията „Не сте сами" - Стефан Бакалов – заместник-директор на Агенция „Митници" и директорът на „Комуникации" в НАП Анна Митова разговаряха откровено на тема наркотици и хазартна зависимост с учениците от столичното 140. СУ "Иван Богоров". Гост-лекторът Владислав Тодоров от дирекция „Киберпрестъпност" на ГДБОП пък запозна младежите с рисковете, които крие интернет. Учениците, които бяха предимно деветокласници, задаваха множество въпроси на гостите си като искаха да разберат как да помогнат на свои приятели със зависимост, могат ли да разпознаят и да се предпазят от наркотиците, какво да правят, ако родител е пристрастен към наркотици или хазарт. Това съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите.

„През тази учебна година се срещнахме с над 7000 ученици в цяла България, за да ги запознаем с рисковете от употребата на наркотици и хазартната зависимост. Усилията ни за превенция и информираност на младежите ще продължат и през следващата учебна година, защото за съжаление тези зависимости са много опасни и засягат нашите деца", заяви пред журналисти Анна Митова. Тя отправи и апел към родителите, които сега се вълнуват от Световното първенство по футбол и правят спортни залози, да имат предвид че децата им са наоколо и ги наблюдават. „Залозите в семейна среда може да са доста проблемни за едно дете, защото за него е трудно да види риска от развитието на хазартна зависимост в тази възраст", допълни още Митова. По думите ѝ над 45 хиляди души са се вписали до момента в Регистъра на хазартно уязвимите лица, поддържан от НАП, а спрените нелегални сайтове са 7500.

„През последните две седмици са задържани пратки от повече от осем сайта с продукти, съдържащи наркотични вещества. Пратките пристигат от държави в ЕС с по-либерален режим. Създаден е съвместен екип между Агенция „Митници" и „Киберпрестъпност" на ГДБОП, който да проследява и противодейства на такива сайтове", заяви пред медиите Стефан Бакалов.

Вече са ограничени два сайта, като се работи и по други, които се хостват в България или са с български домейни, информира Владислав Тодоров от дирекция „Киберпрестъпност" на ГДБОП и подчерта, че защитата на децата е приоритет за дирекцията.

Обединената кампания на Агенция „Митници" и НАП „Не сте сами" стартира преди близо три години като продължение на инициативата на отдел „Борба с наркотрафика", която повече от две десетилетия запознава учениците с проблема за наркотиците.

Информация за кампанията може да следите в профилите на „Не сте сами" в Tik-Tok и Instagram, каналите на двете приходни агенции в YouTube, Twitter (Х), Facebook и LinkdIn, и в канала на НАП в Rakuten Viber.