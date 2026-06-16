Над 110 хил. в 7 и 10-и клас ще се явят на НВО на 17 и 19 юни

МОН обявява резултатите до 1 юли

Над 110 000 седмокласници и десетокласници се очаква да се явят на Националните външни оценявания по български език и математика, които ще се проведат на 17 и 19 юни. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието.

През настоящата учебна година няма промени във формата и времетраенето на тестовете по този учебен предмет и за двата випуска.

Изпитът за седмокласниците е от 9:00 часа утре и ще се състои в 1637 училища в страната. Тестът е с продължителност от 165 минути, разпределени в две части - 75 и 90 минути. Съдържа общо 26 задачи - 18 с избираем отговор, 6 - с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст (преразказ на неизучавана творба).

Изпитът за десети клас пък започва утре в 8:00 ч. в 1030 училища, с продължителност от 90 минути е и съдържа общо 21 задачи. От тях 13 задачи са с избираем отговор, 5 - с кратък свободен отговор, една задача е за редактиране, една задача е с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза, и една задача е за създаване на текст.

На 19 юни в 9:00 часа ще се проведе изпитът по математика за седми клас, който тази година е с продължителност от 180 минути (с 15 минути повече от миналата), разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържа общо 24 задачи - 14 с избираем отговор, 7 - с кратък свободен отговор без да се привежда решение, и 3 задачи със свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението.

Някои от задачите могат да съдържат подусловия, което дава възможност да бъдат присъдени точки на учениците и при частично постигнат резултат. Голяма част от тях са с приложен характер и изискват работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика - подход, който е познат от изпитните модели през последните години.

Изпитът по математика в десети клас отново е от 8:00 часа. Той е с продължителност от 120 минути (с 30 минути повече от миналата) и съдържа общо 18 задачи. От тях 12 са по математика, а останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както географията и икономиката.

Учениците следва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Те трябва да пишат с черен химикал.

За изпита по чужд език по желание, на 22 юни, са подадени заявления от 2624 седмокласници и 3704 десетокласници. За този по информационни технологии, на 23 юни, за измерване на дигитални компетентности са заявили участие 982 десетокласници. Резултатите от националните външни оценявания в седми и в десети клас ще бъдат обявени до 1 юли, включително, информират от МОН.