Родител: Квестори диктували верните отговори на учениците от 4. клас на НВО-то

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Квестори са диктували верните отговори на учениците от 4. клас на националното външно оценяване по математика. Нарушението е направено в основно училище "Петко Славейков" във Велико Търново. Това се твърди в сигнал до БНР от родител.

Директорката на училището категорично отрече да има такова нарушение. Проверката продължава.

Половин час след началото на НВО квесторите са започнали да диктуват верните отговори, а на тези с отворен отговор - решенията били записвани на дъската, извън обсега на камерите в класната стая. Децата са били предупредени да си мълчат, защото било за тяхно добро, се посочва в сигнала.

Директорката на училището Данка Борисова днес прегледа записите от камерите по време на изпита. Той е бил с три паралелки четвъртокласници. От кадрите без звук няма данни за нарушения на квесторите и вмешателство в изпита, заяви за БНР училищната директорка:

"Проверката показва, че категорично няма подобно нещо. Колегите са с дългогодишен опит като квестори, няма специалисти по математика. Прегледах и резултатите от НВО. Те не се различават от миналогодишните, даже са с 10 точки по-ниски".

72-ма четвъртокласници от училището са се явили на изпита. Постигнатият резултат е средно 66,65 точки, или много добър 4,69. Осем ученици са получили по над 90 точки от максималния резултат от 100 точки.

Проверка започна и Регионалното управление на образованието, заяви за БНР неговият началник Здравка Минчева.