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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23053673 www.24chasa.bg

Общественият съвет към ЦИК призова НС да не променя Изборния кодекс

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ЦИК КАДЪР: Фейсбук

В обръщение към 52-ото Народно събрание Общественият съвет към Централната избирателна комисия призовава депутатите да не променят Изборния кодекс "на коляно" преди президентските избори, съобщи БНР

В обръщението се отбелязва, че този вот наближава бързо и че до провеждането му остават по-малко от два месеца работно парламентарно време.

"В условията на изключително натоварен график, включително предстоящо приемане на бюджета на страната за тази година и на промени в Закона за съдебната власт и предвид натрупаното през последните години обществено напрежение от честите и противоречиви промени в Изборния кодекс и в контекста на предстоящото встъпване в длъжност на новата Централна избирателна комисия, Общественият съвет към ЦИК смята, че "започването на обхватни промени в Изборния кодекс в този момент би било неудачно".

Вместо това съветът препоръчва на парламента да отмени промените в кодекса от февруари тази година и да възстанови възстанови в пълна степен права на избирателите извън страната. А обхватните изменения да бъдат подложени на задълбочен анализ и на широк обществен дебат.

ЦИК КАДЪР: Фейсбук

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