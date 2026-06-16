Откриха нов STEM център в свищовска гимназия

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В Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов" официално бе открит новоизградения STEM център, който ще предостави на учениците съвременна образователна среда и нови възможности за обучение, съобразени с изискванията на професиите на бъдещето.

Пространството с интерактивни технологии е по проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Сред официалните гости на откриването бяха д-р Анелия Димитрова – заместник-кмет на Община Свищов с ресор „Образование, социални и младежки политики и европейска интеграция", г-жа Юлия Величкова – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Велико Търново, представители на Стопанска академия „Димитър А. Ценов" – Свищов, директори и педагогически специалисти от училища на територията на общината, както и общественици, партньори и приятели на училището, съобщиха от екипа.

"Новият STEM център не е просто модерно оборудвано пространство, а важна инвестиция в бъдещето на младите хора – място, в което знанията се превръщат в практически умения, а любопитството и креативността намират своя естествен израз", кааза директорката инж. Веска Николова.

Гостите имаха възможност да разгледат новоизградените STEM пространства, оборудвани с интерактивни технологии, зони за 3D дизайн и прототипиране, роботика и иновативни методи на обучение. Особен интерес предизвикаха демонстрациите на съвременната техника и възможностите, които тя предоставя за практическата подготовка на учениците.