Вижте какво решава правителството утре

1. Проект на Решение за определяне на временно изпълняващ функциите на председател на Държавна агенция „Разузнаване".

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за назначаване на заместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване".

Внася: министър-председателят

3. Проект на Решение за утвърждаване на разходите за командировки в страната за първото тримесечие на 2026 г. на заместник министър-председателите, министрите, органите към Министерския съвет по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, заместник-министрите и областните управители.

Внася: министър-председателят

4. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Централната избирателна комисия за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

5. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението относно тълкуването и прилагането на Договора за Енергийната харта, подписано на 18 февруари 2026 г. в Брюксел.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

6. Проект на Решение за одобряване позицията и даване на съгласие Република България да участва по дело С-221/26, Териториална дирекция Митница София пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Върховен административен съд по адм. дело № 11910/2025 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

7. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по външни работи, част „Търговия", проведено на 22 май 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

8. Проект на Решение за определяне на органи за скрининг съгласно Регламент (ЕС) 2024/1356 на Европейския парламент и на Съвета от 14 май 2024 г. за въвеждане на скрининг на граждани на трети държави на външните граници и за изменение на Регламенти (ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240 и (ЕС) 2019/817.

Внася: министърът на вътрешните работи

9. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за изменение и допълнение на Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания.

Внася: министърът на отбраната

10. Проект на Решение за одобряване на проект на Поръчка за придобиване („Acquisition order") към Рамково споразумение № УД-04-29/19.05.2025 г. между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Френската република чрез Генералната дирекция по въоръженията (DGA), във връзка с реализацията на проект „Придобиване на нови трикоординатни радари".

Внася: министърът на отбраната

11. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи" (ПВР), част „Правосъдие", проведено на 5 юни 2026 г., в Люксембург.

Внася: министърът на правосъдието

12. Проект на Решение за одобряване изплащането на еднократна финансова помощ на наследниците на лицето, починало през месец май 2026 г., вследствие на природните бедствия в област Габрово.

Внася: министърът на труда и социалната политика

13. Проект на Решение за предложение до Икономическия и социален съвет за провеждане на обществена консултация и разработване на анализ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

14. Проект на Решение за изменение на Решение № 200 на Министерския съвет от 2013 г. за избор на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, изменено с Решения на Министерския съвет № 637 от 2013 г., № 484 и 660 от 2014 г., № 783 от 2018 г., № 80 от 2020 г., № 362 и 795 от 2022 г., № 581 от 2023 г. и № 222 от 2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването

15. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от неформалната среща на министрите от Европейския съюз с ресор жилищна политика, проведена на 11 и 12 май 2026 г. в гр. Никозия, Република Кипър.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за денонсиране на Договора към Европейската енергийна харта и на Протокола за енергоефективност и свързаните с нея природозащитни аспекти, подписани на 17 декември 1994 г. в Лисабон.

Внася: министърът на енергетиката

17. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, приета с Постановление № 200 на Министерския съвет от 2005 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

18. Проект на Решение за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост, в землищата на град Хаджидимово и село Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград.

Внася: министърът на земеделието и храните

19. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите и взетите решения от участието на Република България на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 26 май 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: министърът на земеделието и храните

20. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете.

Внася: министърът на труда и социалната политика