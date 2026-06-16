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Външно предупреждава за затруднения в обслужването на летищата в Париж на 18 юни

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Външно Снимка: МВнР

Възможни са затруднения в обслужването на летищата във френската столица Париж на 18 юни. Това предупредиха от Министерството на външните работи на сайта си.

За 18 юни, четвъртък, е насрочена еднодневна стачка на част от обслужващия персонал на летищата Шарл дьо Гол (CDG), Орли (Orly) и Льо Бурже (Le Bourget) в Париж. Възможни са закъснения на полети, по-дълго време за преминаване през летищните проверки, забавяне при обработката на багажа и евентуални промени в разписанията на някои авиокомпании.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи във Франция или планиращи пътуване до страната, да следят актуалната информация чрез официалните интернет страници на летищата, авиокомпаниите и платформите за проследяване на полети в реално време, както и да предвиждат повече време за летищен трансфер.

Външно Снимка: МВнР

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