Каракачанов за палежа на коли на BG посолството в Скопие: Това е резултат на политика от десетилетия

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Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов определи палежа на два автомобила на българското посолство в Скопие като пореден пример за целенасочена антибългарска политика в Република Северна Македония.

Той заяви, че случилото се не е дело на случаен извършител, а е следствие от „години наред култивирана омраза" срещу България.

„Това, което видяхме, не е плод на действията на човек, когото просто го е напекло слънцето. Това е резултат от политика, която се провежда от десетилетия", каза Каракачанов пред Цветанка Ризова по Би Ти Ви.

По думите му палежът се вписва в поредица от инциденти, сред които нападения срещу български клубове, вандализъм срещу дипломатически обекти и съдебни преследвания срещу граждани, изразили българско самосъзнание.

Според Каракачанов реакцията на българските институции до момента е недостатъчна.

Той смята, че освен дипломатически протест и връчване на нота, Народното събрание трябва да излезе с ясна декларация, осъждаща случилото се, а България да постави темата по-настойчиво пред партньорите си в Европейския съюз и НАТО.

„Не можем да се задоволяваме само с извикване на посланика и връчване на ноти. Трябва да защитаваме националния си интерес много по-активно", коментира той.

По отношение на европейския път на Северна Македония Каракачанов заяви, че според него не е достатъчно единствено вписването на българите в конституцията на страната.

Той настоява да бъдат преодолени езикът на омразата, историческите спорове и антибългарската реторика в образователната система и медиите.

„Не е в интерес нито на България, нито на Европейския съюз държава с открито враждебна политика към свой съсед да стане член на ЕС", заяви той.

Каракачанов коментира и войната в Украйна, като изрази мнение, че не вижда предпоставки конфликтът да приключи скоро.

Според него нито Москва, нито Киев имат политически интерес на този етап да направят необходимите компромиси за постигане на траен мир, а продължаващите военни действия създават риск от още по-голяма ескалация.