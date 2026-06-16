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Откриха мъртва 62-годишна жена, обявена за издирване в Александрово

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62-годишната Стойка Караиванова СНИМКА: МВР

Тялото на обявената за издирване жена от павелбанското село Александрово е намерено в землището на селото от полицейски служители, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

По случая е започнато е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

По молба на близките ОДМВР-Стара Загора издирваше Стойка Стоева Караиванова, на 62 години, от с. Александрово. 

Жената бе в неизвестност от 15.06.2026 г. Според описанието жената била на видима възраст 60-65 години, със слабо телосложение, сиво - бяла къса коса, ръст около 167 см. Облечена била с памучна блуза с дълги ръкави с бели и светло сини райета, сив на цвят дълъг панталон, обута с оранжеви чехли.

Не носела в себе си лични документи, мобилен телефон или други вещи. Умоляват се гражданите ако имат информация за жената незабавно да се обадят в полицията.

62-годишната Стойка Караиванова СНИМКА: МВР

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