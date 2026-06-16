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Бащата на загиналата при падане Ивана разочарован от срещата си с главния прокурор и МВР шефа

Тони Маскръчка

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Бащата на Ивана Стойне Стойнев и сестра й Цвети СНИМКА: Тони Маскръчка

"Разочарован съм от срещата си с главния прокурор Стефанова и вътрешния министър, защото те само ми обясняваха, че работят по случая, но аз и голямата ми дъщеря разкриваме факти и им ги предаваме". Това заяви Стойне Стойнев - баща на 16-годишната Ивана, която загина при падане от петия етаж на апартамент в Благоевград на 23 май малко преди полунощ по време на наркосбирка в дома на 15-годишния й приятел Димитър Смилков. 

Бащата на Ивана Стойне Стойнев и сестра й Цвети СНИМКА: Тони Маскръчка
Бащата на Ивана Стойне Стойнев и сестра й Цвети СНИМКА: Тони Маскръчка

В Благоевград за втори път се провежда протест пред Съдебната палата с искане за разкриване за смъртта на Ивана. Баща й е категоричен, че тя е убита чрез хвърляне през прозореца, а полицията прикрива трите момчета, които са присъствали в апартамента по време на сбирката. Той твърди още, че е сменен наблюдаващия прокурор по досъдебното производство. Пуснал е иск до прокуратурата за есксхумация на тялото на дъщеря си, защото е убеден, че тя е насилвана преди да бъде изхвърлена през прозореца. 

Протест за Ивана пред Съдебната палата в Благоевград СНИМКА: Тони Маскръчка
Протест за Ивана пред Съдебната палата в Благоевград СНИМКА: Тони Маскръчка

Стойнев твърди, че домакинът на сбирката Димитър Смилков и присъствалия студент Александър Георгиев са разпространявали наркотици, като парите били превеждани по сметка на Александър. 

"Питайте коя е майката на Димитър, защото знам, че работи в системата на МВР и приятелят й е началник в системата. Те го прикриват. Димитър не е скочил през терасата от другата страна на блока, както се твърди. Половин час след смъртта на дъщеря ми, когато пристига първата патрулка, Димитър се е изплашил и е избяга. Ако беше паднал от петия етаж, щеше да му се счупи гръбначния стълб, а при него нараняванията са леки", каза почерненият баща. Той е заедно с по-голямата си дъщеря Цвети, Изсипаха пред входа на съда и на прокуратурата торби с пръст от гробището. 

Майката на Ивана Наталия СНИМКА: Тони Маскръчка
Майката на Ивана Наталия СНИМКА: Тони Маскръчка
Протест за Ивана пред Съдебната палата в Благоевград СНИМКА: Тони Маскръчка
Протест за Ивана пред Съдебната палата в Благоевград СНИМКА: Тони Маскръчка
Протест за Ивана пред Съдебната палата в Благоевград СНИМКА: Тони Маскръчка
Протест за Ивана пред Съдебната палата в Благоевград СНИМКА: Тони Маскръчка
Протест за Ивана пред Съдебната палата в Благоевград СНИМКА: Тони Маскръчка
Протест за Ивана пред Съдебната палата в Благоевград СНИМКА: Тони Маскръчка

Бащата на Ивана Стойне Стойнев и сестра й Цвети СНИМКА: Тони Маскръчка
Бащата на Ивана Стойне Стойнев и сестра й Цвети СНИМКА: Тони Маскръчка
Протест за Ивана пред Съдебната палата в Благоевград СНИМКА: Тони Маскръчка
Майката на Ивана Наталия СНИМКА: Тони Маскръчка
Протест за Ивана пред Съдебната палата в Благоевград СНИМКА: Тони Маскръчка
Протест за Ивана пред Съдебната палата в Благоевград СНИМКА: Тони Маскръчка
Протест за Ивана пред Съдебната палата в Благоевград СНИМКА: Тони Маскръчка

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