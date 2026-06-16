Слави Трифонов най-сетне получи отговор от Демерджиев за "Петрохан", не му хареса

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов най-накрая получи отговор от вътрешния министър Иван Демерджиев по случая "Петрохан". За това Трифонов настоява от началото на месеца, а в понеделник изпрати поредно писмо до Демерджиев с искане информацията по случая, при който трима загинаха при хижа "Петрохан" и трима - на връх "Околчица". Въпреки че все пак се сдоби с отговор, Трифонов остана недоволен.

"Господин министър, отговорът Ви е абсолютно формален. Всъщност Вие ми казвате нещо като „добро утро" сутрин. Явно не сте ме разбрали. Аз искам отговори, а не оправдания за това, че няма отговори. Да се криете зад прокуратурата не е много коректно", ядосва се лидерът на ИТН във фейсбук, където разпространи писмото, което е получил от Иван Демерджиев.

Според Трифонов ако МВР продължи да мълчи по случая, провокира "всякакви конспиративни теории по случая "Петрохан".

В понеделник лидерът на ИТН публикува във фейсбук поредното писмо, което изпратил до Демерджиев. "Давате интервюта всеки ден. За нула време се превърнахте в медийна звезда. Изказвате се по всякакви въпроси. А за случая „Петрохан" мълчите като риба", заяви той. Постът на Трифонов бе написан като писмо до министър Демерджиев, като изрично е споменато, че е с "копие до" премиера Румен Радев. В него лидерът на ИТН призовава отново Демерджиев да направи "необходимите разяснения" по случая "Петрохан". Той дори обвинява министъра, че играе "собствена игра", споменавайки срещата на министъра с майките на Ивайло Калушев и Николай Златков.

Миналата седмица Трифонов заяви, отново във фейсбук, че вече е изпратил 2 писма до МВР министъра с искане да "изсветли" случая, при който загинаха 6-ма - на връх "Околчица" и при хижа "Петрохан". Тогава Трифонов се сравни с главния герой в „Изкуплението Шоушенк" и се закани, че всяка седмица ще изпраща писма с искане да се разкрие "цялата истина по случая Петрохан".

В началото на месеца пък изпрати отворено писмо до премиера Радев и Демерджиев, в което обвинява правителството, че има "явно нежелание" да разкрие истината по случая.

Ето и писмото на министър Демерджиев до Трифонов и неговият отговор:

Току-що получих писмо от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в отговор на мое писмо, в което го призовах да разкрие цялата истина по случая „Петрохан", тъй като има огромен обществен интерес. Предлагам на вашето внимание писмото на министъра.

В него пише:

„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРИФОНОВ,

Във връзка с постъпило в Министерството на вътрешните работи Ваше писмо, вх. № УРИ 812100-9395/26.05.26 г., и писмо, вх. № УРИ 812100-9530/28.05.26 г., препратено от главния секретар на Министерския съвет, Ви уведомявам следното:

В МВР се провежда разследване по случая „Петрохан" под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - София, което към настоящия момент не е приключило.

По досъдебното производство се провеждат активни действия по разследването с оглед разкриването на обективната истина и събирането на необходимите доказателства.

Съгласно разпоредбата на чл. 198, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на прокурора.

Предвид горното информация по същество относно хода, извършените действия по разследването и събраните доказателства по досъдебното производство може да бъде предоставена единствено от компетентната прокуратура.

МИНИСТЪР:

Иван Демерджиев"

Господин министър,

отговорът Ви е абсолютно формален. Всъщност Вие ми казвате нещо като „добро утро" сутрин. Явно не сте ме разбрали. Аз искам отговори, а не оправдания за това, че няма отговори. Да се криете зад прокуратурата не е много коректно. Използвам случая да Ви припомня, че МВР и прокуратурата няколко пъти даваха пресконференции по случая „Петрохан". И това приключи с идването на кабинета „Гюров". За съжаление, същото продължава и при Вас. И въобще, като я размахвате тая прокуратура, Вие защо се видяхте с майката на Калушев и с майката на Николай Златков, а не ги пратихте в прокуратурата?!

Господин Демерджиев,

не Ви ли е ясно, че като продължавате да си мълчите, провокирате всякакви конспиративни теории по случая „Петрохан"? Или има факти, които не Ви харесват лично на Вас и не желаете да ги огласявате? Не разбирате ли, че в крайна сметка не можете да скриете истината и когато тя излезе наяве, цялото сегашно забавяне ще се стовари на Вашия гръб?

Господин министър,

обществото очаква от Вас действия, а не оправдания.