Проф. Милен Замфиров обеща ректорски час за срещи без записване

Кандидатът за ректор раздаде кубчета на аудиторията и призова "да сглобим заедно академичното кубче"

Еволюция, а не революция. Стратегическите приоритети си остава, но трябва да вземаме практически решения. Моята цел като кандидат за ректор е да бъда стабилизиращ ръководител, да гарантирам доходите на всеки от вас и да осигуря нормалния ход на институцията до следващите редовни избори. Финансов ред, репутация, спокойствие - това предвиждам в програмата си. С тези думи се обърна към аудиторията в аулата на Софийския университет проф. Милен Замфиров, декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата, който е един от тримата кандидати за ректор.

След като проф. Георги Вълчев беше избран за министър на образованието и науката временно изпълняващ длъжността бе проф. Първан Първанов. Останалите кандидати са проф. Георги Райновски, издигнат от Факултетния съвет на Физическия факултет и проф. Елиза Стефанова, председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, издигната от Общото събрание на Факултета по математика и информатика.

Проф. Замфиров обеща успешно преминаване през предстоящите акредитации. Специално внимание ще бъде насочено към Медицинския факултет с цел отстраняване на констатираните забележки.

Обявявам край на ръчното попълване на таблици, каза проф. Замфиров. Той обеща, че ще бъде безкомпромисен в отстояването на закона при финансирането - пълно прилагане на законовата формула за 180% от средната брутна заплата.

Ще ускорим реновацията на Студентски град. Първостепенна задача е ремонтът на ректората, каза още кандидатът за ректор. Ще привлича студенти от българската диаспора извън граница.

Той обеща от първия си ден като ректор да изпрати писма до факултетите с молба да дефинират най-тежките административни пречки. До края на месеца ще ги оптимизира. На стотния ден ще направи публичен отчет за свършеното пред Академичния съвет на университета. Ще има ректорски час за срещи без записване.

Проф. Замфиров раздаде на всички присъстващи кубчета Рубик. Софийският университет е като кубче, нека сглобим заедно академичното кубче.