Българските F-16 за пръв път участваха в международно учение (Снимки)

Българските изтребителите F-16 участваха за пръв път в международно учение. Заедно с МиГ-29 и унгарските JAS 39 Gripen, новите самолети на Военновъздушните ни сили изпълниха съвместни задачи в рамките на учението "Thracian Blade 2026".

"Thracian Blade" е многонационално летателно обучение, на което България е домакин заедно с Многонационалния тренировъчен център за тактическа подготовка на екипажите от вертолетната авиация (MHTC) в Синтра, Португалия. То стартира в началото на този месец на авиобаза "Крумово" и ще продължи до 19 юни.

В учението участват военнослужещи и авиационна техника от Военновъздушните сили на България, Австрия, Белгия, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария и Швейцария. От българска страна в „THRACIAN BLADE 2026" се включват и сили и средства от състава на Сухопътните войски, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка, Военна полиция и ВМА. Присъстваха и наблюдатели от въоръжените сили на Гърция, Кипър, Чехия и Нова Зеландия. Българските F-16 за пръв път участваха в международно учение заедно с МиГ-29 СНИМКА: ВВС/ Антон Балакчиев

В „THRACIAN BLADE 2026" участват общо 23 типа авиационна техника от ВВС на участващите държави, сред които вертолети AS 532 AL „Кугар", Ми-17, Ми-35, Bell-206, OH-58, AW-169, Н-145, UH-60 Black Hawk, самолети Су-25, L-39 ZA, C-27 J „Спартан", L-410, изтребители F-16 Block 70, МиГ-29 и JAS 39 Gripen, както и преносими системи VSHORAD „BANStm".

За съвместните си задачи с родните F-16 унгарските самолети кацнаха на "Граф Игнатиево" по-рано днес. Те проведоха заедно с българските си колеги необходимите координационни действия и подготовка за включване в условните бойни действия на многонационалното учение.

Изтребителите изпълниха задачи за въздушно патрулиране, разчистване на въздушното пространство в зоната на операциите и прикритие на вертолетни авиационни групи. Това е част от нарастването на динамиката и сложността на провежданите мисии, съобщават от ВВС. Българските F-16 за пръв път участваха в международно учение заедно с МиГ-29 СНИМКА: ВВС/ Антон Балакчиев Българските F-16 за пръв път участваха в международно учение заедно с МиГ-29 СНИМКА: ВВС/ Антон Балакчиев

Инженерно-техническият и логистичен състав от 3-та авиобаза "Граф Игнатиево" предоставиха пълна логистична поддръжка на унгарските си колеги.

За пръв път 3 от българските F-16 участваха на парада по случай празника на армията - 6 май. След церемонията, тогавашният военен министър Атанас Запрянов обяви, че всички 8 самолета, които вече имат ВВС, летят.

"6 сертифицирани пилоти летят. 12 обучени пилоти ще имаме до края на годината, а останалите се готвят", каза той, като припомни, че общо трябват да бъдат обучени 32-ма пилоти, като подготовката се провежда в САЩ.

Преди миналогодишния парад в авиобаза "Граф Игнатиево" беше доставен само първият от 8-те американски изтребителя, но дори той не участва в полетите, защото по това време беше установена повредата, която скара публично Румен Радев и Бойко Борисов. Дори се заговори, че имало опит за нерегламентиран достъп от вражеска на България сила до една от системите на изтребителя. По-късно през май тогавашният министър Атанас Запрянов заяви, че информацията е опазена от чужда намеса. Българските F-16 за пръв път участваха в международно учение заедно с МиГ-29 СНИМКА: ВВС/ Антон Балакчиев

Придобиването на 16 изтребителя F-16 е най-големият проект за ново въоръжение, чиято реализация продължава от няколко години.

През втората половина на 2025 г. бяха доставени 8-те по първия договор, подписан със САЩ. Останалите трябваше да долетят до 2028 г., но вероятно ще има забавяне от страна на американците в производството.