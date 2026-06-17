55 000 седмокласници на изпит за гимназия днес, най-желаното място - в езикова, най-трудно в СМГ (Графика)

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За българския няма промени, за математиката в петък отпускат повече време

Резултатите - до 1 юли

55 000 седмокласници са на изпит по български език и литература днес - първият от двата задължителни на изхода на прогимназиалното обучение, който служи за кандидатстване за 8-и клас. Математиката е на 19 юни. Също днес

и 10-класниците са на национално външно оценяване,

и за двата випуска няма промени във формата и времетраенето на изпита по този предмет.

В 1637 училища в страната от 9 ч се явяват седмокласниците. Тестът е с продължителност 165 минути, разпределени в две части -75 и 90 минути.

Съдържа общо 26 задачи - 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен, една с разширен свободен отговор и задачата за създаване на текст (преразказ на неизучавана творба).

Изпитът по български език за 10-и клас започва с час по-рано в 1030 училища. За 90 минути трябва да се справят с 13 задачи с избираем отговор, 5 с кратък свободен, една задача за редактиране, една с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза и една задача за създаване на текст.

С 15 минути

повече ще имат седмокласниците

за задачите по математика в петък в сравнение с времетраенето на изпита миналата година. За 3 часа общо, разпределени на две части по 90 минути, трябва да решат тест от 24 задачи -14 с избираем отговор, 7 с кратък свободен (без да се привежда решение) и 3 задачи със свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението.

Някои от задачите могат да съдържат подусловия, което дава възможност

да бъдат присъдени точки и при частично постигнат резултат

Голяма част от тях са с приложен характер и изискват работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика - подход, който е познат от изпитните модели през последните години, напомнят от МОН.

И за 10-класниците има бонус - 30 минути повече от миналата година, или общо 2 ч за решаване на 18 задачи. От тях 12 са по математика, а останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на

практически задачи от областта на физиката, химията, биологията

географията и икономиката. Миналата есен МОН имаше идея и на изпита в 7-и клас да се решават няколко практически задачи за прилагане на знания от природните науки, но това отпадна след обществено напрежение.

За изпита по чужд език по желание на 22 юни заявления са подали 2624 седмокласници и 3704 десетокласници. На другия ден е по информационни технологии.

На всички изпити

се пише с черен химикал,

отива се поне 30 минути по-рано и се носят документ за самоличност и служебна бележка.

Резултатите от външните оценявания ще бъдат обявени до 1 юли. Кандидатстването за 8-и клас става само електронно през единния портал на МОН. Там може да се прегледа и обявеният план-прием за училищата от областта. Няма ограничения за броя желания, но е важно да се впишат съизмерими с бала, който е постигнал ученикът, за да има шанс да се класира.

През последните години най-висок е балът за Софийската математическа гимназия, а най-желаното училище за прием след 7-и клас - столичната Испанска гимназия “Мигел де Сервантес”. Там профилът “Чужди езици” с испански и английски е посочен от 544 деца като първо желание, или близо

20 ученици се борят за едно място в него

Изобщо гимназиите с преподаване на чужди езици винаги са сред най-желаните. След паралелката с английски в Испанската като първо желание най-много пъти е посочена тази с немски и английски в 91-а НЕГ - от 439 ученици. Следва Втора АЕГ с английски и испански език - 286 пъти.

СМГ пък е училището, в което се е влизало най-трудно и за тази учебна година - прагът миналото лято бе бал от 493,25 точки за профил математика и физика с английски език. И двамата седмокласници с максимален бал от 500 точки избраха именно софийската математическа. На второ място по бал се нареди Първа немска (468,5 точки праг за прием), на трето - ТУЕС с 464,2 точки, после Испанската с 461 точки.

Постиженията от матурите в 12-и клас също ориентират семействата в избора на училище. Според резултата от задължителния зрелостен изпит по български, излязъл миналата седмица, най-добри са математическите и езикови гимназии от София, Варна, Бургас и Пловдив.



Цеца Петрова, учител по български език и литература: Веднага си направете план за преразказа

Препоръчвам да не оставят празни полета и въпроси без отговори. На втория модул задължително да спазват добрата визия на текста, оформянето му в абзаци, ясна графика на буквата. Цеца Петрова, учител по български език и литература Снимка личен архив

Седмокласниците трябва да слушат внимателно текста, който ще им бъде прочетен за преразказ. Докато слушат, нямат право да си водят записки. След това обаче е добре веднага да си направят план. В него да запишат важните факти, имена, дати или топоси. Важно е с това да стартират, а не директно да се хвърлят на преразказа - в суматохата забравят различни неща, а планът ще им помогне. Ако променят имена, им отнема от фактологическата точност

Коментарът на цитат носи 6 точки и е важен. Той има определена структура:

* Начално изречение ситуира цитата в текста, посочва жанра на текста.

* Следва употреба на ключови думи и изрази за внушенията на цитата.

* Накрая се посочват изразните средства.

Текстът за редактиране на грешки носи 14 точки. Редактира се върху изпитния формуляр и след това се преписва върху листа за отговори.

Четенето с разбиране затруднява най-много ученика. Отнема най-много време. Изисква функционална грамотност.

24-и въпрос е препъникамък. Трудно разпознават герои по характеристики и реплики.