Защо в София не се карат колела

Нидерландия се пречупва след смъртта на 450 малчугани за година и петролно ембарго от арабските страни

В Скопие велоалеите са повече, отколкото в София, но не се ползват

Липсата на паркоместа в центъра, а вече и в кварталите на София става повод за все по-чести скандали и дори бой между желаещите да паркират пред дома си и тези, които искат да се движат екологично. Колко автомобила и колко велосипеда преминават по ключовите булеварди и улици в София - “Патриарх Евтимий”, “Дондуков”, “Сливница”, “България”, “Г. С. Раковски”, кой предизвиква задръстване, кой на кого пречи, кой замърсява въздуха и кой къде да паркира? Все въпроси, по които

автомобилисти и велосипедисти у нас стигат до бой

за разлика от доста европейски страни, където си съжителстват хармонично.

Проблемът е, че в центъра на София липсват паркинги за колите. Строителите предпочитат да издигнат кооперация или бизнес сграда, която ще разпродадат на много по-висока цена, отколкото да инвестират в паркинг и да печелят доста по-малко. Затова няма как да се осигури лесен достъп до всички живеещи в центъра. А няма как и желаещите да карат колела да не напускат алеите, защото много от тях са неподходящи за ползване. По данни на платформата sensika.bg у нас редовно карат велосипеди 800 000 души. Повечето са по парковете и най-често родители учат децата си да бъдат стабилни на колелата, но после не се включват в движението по велоалеи. А по данни на КАТ регистрираните коли са над 3 милиона, като само в София са около 1 милион.

Как може да се реши този проблем? “Трябва силна политическа воля, а политиците се стремят да запазят шофьорите като избиратели и за следващите избори”, казва Иво Делев от “Велоеволюция” пред “24 часа - 168 истории”.

В същото време употребата на колелета може да пречисти въздуха на София и парниковите емисии да бъдат намалени. На ден колите в столицата изпускат около 1300 - 2000 тона въглероден диоксид, тъй като различните коли замърсяват различно. За неутрализирането му са необходими между 70 хил. и 100 хил. зрели дървета, които да растат и да фотосинтезират в продължение на една цяла година. Равнява се и на средното годишно потребление на ток на 450 до 650 домакинства или на зареждането на 160 до 243 милиона смартфона от 0 до 100%.

У нас колите се увеличават с всяка изминала година. Точно както е било и при нидерландците преди 50 - 60 г. Историята за слизането им от автомобилите е драматична. През 60-те и 70-те години страната изпитва бум на новорегистрираните и на трафика, но градовете им не издържат. През 1971 г. на пътя загиват около 450 деца и над 2500 възрастни. Реалният повод да се започне движение срещу все по-голямото задръстване с автомобили става

зловещото прегазване на 6-годишната Симоне Лангенхоф

на път за училище. Баща ѝ е журналист, който пише гневен материал на първа страница: “Спрете избиването на децата”. Така се заражда най-голямата организация в подкрепа на намаляване на автомобилния трафик и в подкрепа на карането на колела. Нидерландците отдавна са кралете на велосипедите след 450 загинали деца на пътя за една година. СНИМКА: ГЕТИ

Майките и семействата на всички жертви се вдигат на протест. Настояват държавата да се погрижи за безопасността на малките и на възрастните. Затварят опасни кръстовища с маси за вечеря. Искат децата да могат да си играят спокойно.

Неправителствени организации притискат правителството да намали колите, които са превзели градското пространство. И по-рано е имало идея хората да се качат на колела. През 1965 г. всичко започва с т.нар. План за бели велосипеди. Паркират 50 отключени колела, боядисани в бяло, за да може да се ползват от всеки. Първоначално полицията ги конфискува, но инициативата не спира.

В същото време има още един фактор, който променя мисленето на нидерландците - по време на петролната криза през 1973 г. арабските държави от ОПЕК налагат петролно ембарго на страната. Цените на горивата скачат тройно, доставките са намалени. В резултат на това държавата започва изграждането на подходяща инфраструктура за велосипеди, има даже и специален правилник за движение. Премиерът дава старт на недели без коли и хората излизат на колела. А вместо да харчи милиарди за повече пътища, държавата все повече инвестира в градоустройствени планове за велоалеи.

Днес само в Амстердам те са над 700 км. Местните се грижат за колоездачите, като спазват няколко принципа. Първо, завоите са много остри и това принуждава колата да намали рязко, за да не се удари в бордюра. Второ, стоп линията за колелетата е изнесена напред, като така е по-близо до центъра на кръстовището. Шофьорите имат видимост. Трето, велоалеите се намират под 90-градусов ъгъл и водачът ги гледа не от страничното огледало. Четвърто, имат предимство по закон. Пето, предвидени са кръгови кръстовища и за колела. Шесто, в дъждовно време светофарите им дават предимство.

Така Нидерландия за 10 години става символ на движението с велосипед в градска среда.

В другите северни страни начинът, по който са преминали от коли към колела, е различен. Там

натискът това да се случи е повече от страна на общините, урбанистите,

архитектите, защото осъзнават, че колкото повече улици правят, получават толкова повече коли. Опитват се да обърнат тенденцията, но се случва обратното. Така в рамките на 10 - 15 г. манталитетът и културата на хората започва да се променя.

Интересното е, че като дължина велоалеите и в Скопие са повече от София - над 100 км за сметка на около 65 км в нашата столица. Там са изградени около река Вардар, по големите булеварди. Проблемите обаче идват от масовото паркиране върху самите линии за колела (87% от случаите), високите бордюри, липсата на непрекъснатост в центъра и контейнерите за боклук, които също се поставят не където трябва. В същото време често има катастрофи между кола и велосипед.

Макар и дължината да е в полза на Скопие, статистиката показва и друг интересен паралел със София. Там делът на велосипедните пътувания е между 2 и 3% от общия трафик. Нашият е 1,5%. Иначе по притежание на колела съседите имат по-малко от българите.

В Белград може да се кара главно в новата част, тъй като старата е хълмиста

и с неравни улици. На две колела са регистрирани едва 0,7 до 1% от общия трафик. Хората се чувстват несигурни на пътя, когато трябва да прекосят мостовете или да влязат в центъра, показват проучвания на местната асоциация "Улици за велосипедистите".

У нас скандали възникват всеки път, когато има идея за нова велоалея, която общината реши да оформи. Макар че почти тихомълком мина оформянето на линия за колоездачи по тясната иначе ул. "Г. С. Раковски". Никой не възрази, а тя рядко се използва по предназначение. В същото време алеята създава проблеми за доставчиците на магазините или за достъпа на възрастни хора, каквито живеят там, до апартаментите си. Ако не си кола със специален режим, няма как да спреш.

На друго място в София - на бул. "Патриарх Евтимий", хората дълго време затваряха движението в знак на протест, че с обособяването на две велоалеи и косото паркиране се губят места от синя зона и се увеличават задръстванията. Стигна се до физическо нападение над общинския съветник Стефан Спасов. Вероятно подобен конфликт ще се случи и ако се реализира проектът за нови линии за колоездачи по бул. "Дондуков".

"Българинът е свикнал да има място да паркира пред вкъщи, по възможност безплатно или много евтино. Отнемането на паркомясто е като да му вземеш най-ценното - обяснява Делев. - В София улиците са толкова широки, колкото го позволяват сградите. По регулацията различните класове улици имат различен дизайн. На големите булеварди паркирането е изцяло забранено, те са транзитни и целта е да не се спира трафикът. По наредба трябва да има и велосипедни алеи."

Официална статистика колко души ползват дневно над 60-те км велоалеи в столицата няма. Общината разполага само с информация, че едва 1,5% от изминатите км са били с велосипеди. Специализираните организации ги измерват между 30 000 и 50 000 души на ден. Само че в тази цифра се включват не само придвижващите се до работните си места, карайки, но и

родителите, които качват децата си на колела в парка след края на работния ден,

или ученици, които обикалят парковете с приятели. Очаква се да има преброяване, след като влезе в сила новият генерален план на София за организация на движението. Тогава би трябвало да има разбивка - колко души са минали в делничните дни, колко в празничните, колко сутрин, колко на обяд, колко вечер.

В същото време нито една служба в общината не отговаря за поддържането на велоалеите и да се засича дали отгоре им не е израснала трева, дали са натрошени и доколко са пригодни за използване. Разчита се на подаване на сигнал и проверка.

В потресаващо състояние е велонастилката по бул. "Мария Луиза" и бул. "Бъкстон", които бяха първите експериментални бетонни алеи. Има доста голям натиск да се ремонтират. Това обаче ще бъде доста скъпо заради бетона и се отлага. "Специално алеята край Централна гара е транзитна и свързва кв. "Надежда" с центъра. Понеже е единствената, която прави връзка между квартал и историческата част на града, не се ползва целодневно, а само в час пик", добавя Делев.

Но дори и в натоварените часове там няма върволица от велосипедисти. Линията е разбита, минава през индустриални зони и големи пътни възли. Организациите на любителите на колела очакват да се изгради цялостна алея към изхода на София, така че да може през уикендите да се излиза безпрепятствено.

"Хората, които искат да карат по Искърското дефиле, така или иначе, ще карат. Въпросът е дали ще си вземат колите, за да стигнат до Нови Искър и оттам да се качат на велосипеди, или ще могат да излязат без автомобили от София", казва още Делев.

Има обаче нещо друго - често се случва велосипедисти да са на пътното платно, вместо да ползват велоалеите, където ги има. Например по бул. "Евлоги Георгиев". Браншовите организации го обясняват с некачествено изпълнение.

"Нямаш опция, когато нямаш законно място да се качиш на тях и когато не стават за каране, защото е с големи тротоарни плочки. Това по протежението на Перловската река не е подходяща настилка. По същия начин имаше проблем с велоалеята по булевард "България" - обяснява Иво Делев. - В заданието беше написано, че ще бъде с асфалт, и то червен. Ние казахме, че няма нужда да е боядисан, тъй като алеята е отделена от пътния трафик. Но се случи нещо съвсем различно. Изпълнителят се беше специализирал в изграждането на бетонни блокчета и я направи с бетон. Този тип настилка намалява нашия комфорт. Затова и

в София масово се карат планински велосипеди (9 от 10), а не градски."

Разликата е, че са с по-дебели гуми и дупките не ти влияят толкова. Друса по-малко. Те са с окачване, за да намалява страничните ефекти, което се отразява върху тежестта на велосипеда.

В София и България продължава да има една определена категория хора, които предпочитат велосипедите, но не колкото в северните страни. Дори и покрай "Джиро д'Италия" не са се купили повече колела в сравнение с миналата година. Наблюденията на професионалните водачи е, че по-скоро хората са си изкарали от мазетата и таваните неизползваните от години. Въпреки че точно тогава имаше повече условия - немалка част от София бе затворена за движение, включително и бул. "Цариградско шосе".

В крайна сметка двата враждуващи лагера - велосипедисти и автомобилисти, трябва да намерят взаимноизгодно решение с помощта на общината.