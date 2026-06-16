Осъдиха мъж, държал амфетамини за над 700 евро в дома си в село до Пловдив

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Той е признал вината си пред съда

С условна присъда от 10 месеца и изпитателен срок от 3 години се сдоби мъж, държал наркотици в дома си в пловдивското село Труд.

На 24 юни 2024 г. при полицейска проверка служителите на реда открили в жилището му 35 грама амфетамини. По данни на разследването стойността на иззетото количество наркотично вещество възлиза на 1 402 лева, или около 717 евро. След откриването на дрогата мъжът бил задържан за срок до 24 часа.

Две години по-късно мъжът се изправил пред магистратите в Пловдив, като признал вината си и сключил споразумение с прокуратурата.

Направените по делото разноски също остават за негова сметка. Те възлизат на 1076 евро.