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Смок изпълзя във входа на блок в пловдивския квартал "Смирненски"

24 часа Пловдив онлайн

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Змия изпълзя във входа на блок в "Смирненски" Снимка: Фейсбук

Живеещи коментират, че това се дължи на тревите, които не се косят

Смок, дълъг над 1 метър, изпълзя в жилищен блок на ул. "Белица" в пловдивския квартал "Смирненски". За безумието съобщиха живеещи в кооперацията, които са и притеснени. 

Влечугото се е увило около металната решетка на стълбището на приземния етаж до входа и е стреснало минаващите. 

Пространството около ул. "Белица" не е окосено Снимка: фб
Пространството около ул. "Белица" не е окосено Снимка: фб

Живеещи коментират, че това се дължи на липсата на поддръжка на зелените площи по ул. "Белица".

"Смокът във входа е пряка последица от обрасли зелени площи около сградите в квартала. Надявам се това да бъде достатъчен повод да се вземат своевременни мерки за почистване и премахване на бурените в района", коментира човекът, който е качил снимката. 

Змия изпълзя във входа на блок в "Смирненски" Снимка: Фейсбук
Пространството около ул. "Белица" не е окосено Снимка: фб

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