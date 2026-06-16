Смок изпълзя във входа на блок в пловдивския квартал "Смирненски"

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Живеещи коментират, че това се дължи на тревите, които не се косят

Смок, дълъг над 1 метър, изпълзя в жилищен блок на ул. "Белица" в пловдивския квартал "Смирненски". За безумието съобщиха живеещи в кооперацията, които са и притеснени.

Влечугото се е увило около металната решетка на стълбището на приземния етаж до входа и е стреснало минаващите. Пространството около ул. "Белица" не е окосено Снимка: фб

Живеещи коментират, че това се дължи на липсата на поддръжка на зелените площи по ул. "Белица".

"Смокът във входа е пряка последица от обрасли зелени площи около сградите в квартала. Надявам се това да бъде достатъчен повод да се вземат своевременни мерки за почистване и премахване на бурените в района", коментира човекът, който е качил снимката.