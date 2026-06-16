Министър Вълчев: Увеличава се интересът на учениците към националните олимпиади по природни науки

Увеличава се интересът сред учениците за участие в националните олимпиади по природни науки. Общо 78 033 са участията в първия общински кръг на олимпиадите по математика, информатика, лингвистика, география и икономика, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование през тази учебна година. Това е с близо 10% повече в сравнение с миналата година, когато участията са били 71 037, съобщиха от образователното министерство.

Данните съобщиха министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев и заместник-председателят на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН) Елена Маринова, които представиха резултатите след първата година на кампанията „Участвай! Олимпиадата е за всички" заедно с главния секретар на БТА Юлия Соколова.

„С подготовката за участие в олимпиади българските ученици придобиват не само знания и умения, но и друг тип самочувствие и поведение, което е изключително важно за изграждането им като личности и граждани и бъдещата им професионална реализация", коментира министър Вълчев. Той отбеляза, че трябва да бъде преодолян дисбалансът в образователната система и тенденцията от предишните години по-малко зрелостници да избират да се явят на матури по природни науки. „Надяваме се в следващите години в българското училище да влязат още много мотивирани, креативни учители по природните дисциплини и това е един от приоритетите на министерството", каза още проф. Вълчев.

Той припомни, че вече са предприети мерки за стимулиране на повече студенти да избират педагогически профил в тези специалности. МОН има и специална програма за възпроизвеждане на добрите школи за подготовка на ученици за олимпиади, за да може традициите им да бъдат продължени. „Тези усилия са целенасочени и смятам, че в следващите години ще можем да поддържаме високи резултати и да увеличим участието на учениците", каза още министърът.