Пожар в къща до Клисурския манастир край Банкя

Къща гори във вилна зона до Клисурския манастир край Банкя. В 21:17 ч. е подаден сигнал за къща във вилна зона „Раковица", съобщава bTV.
На място са изпратени два екипа на пожарната.
Според първоначалната информация никой не живее в имота.
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Къща гори във вилна зона до Клисурския манастир край Банкя. В 21:17 ч. е подаден сигнал за къща във вилна зона „Раковица", съобщава bTV.
На място са изпратени два екипа на пожарната.
Според първоначалната информация никой не живее в имота.
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