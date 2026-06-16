Пожар в къща до Клисурския манастир край Банкя

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Къща гори във вилна зона до Клисурския манастир край Банкя. В 21:17 ч. е подаден сигнал за къща във вилна зона „Раковица", съобщава bTV.

На място са изпратени два екипа на пожарната.

Според първоначалната информация никой не живее в имота.