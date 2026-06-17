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Транспортният тунел в "Люлин" в София ще бъде измит днес и утре, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

С автоцистерна с маркуч ще бъде измит бул. "Царица Йоанна" в участъка от бул. "Д-р Петър Дертлиев" до бул. "Вардар" (транспортен тунел "Люлин"), уточнява БТА.

Дейностите ще се проведат в нощните часове на 17 и 18 юни, в интервала от 00:30 ч. до 04:30 ч., с цел минимално затруднение на трафика и безопасно изпълнение на дейностите.

По време на миенето ще бъде въведена временна организация на движението, като в посочения часови диапазон ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства в участъка, с изключение на автобусите от нощна линия Н1.

С цел осигуряване на безопасността и нормалното протичане на дейностите ще бъдат поставени необходимите пътни знаци за временната организация на движението.

Миенето на транспортните тунели е част от регулярните дейности по поддържане на по-чиста градска среда и ограничаване на замърсяванията по уличната инфраструктура.

Столичният инспекторат осъществява контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движението и да шофират с повишено внимание.

До 21 юни в район "Възраждане" в София ще се извършва поетапно миене по карета на улици, тротоари и прилежащи пространства. Това е част от регулярните дейности за поддържане на по-чиста и приветлива градска среда през летния сезон, съобщиха от пресцентъра на Столичната община, припомня БТА.