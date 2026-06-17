Летателни демонстрация на военни пилоти ще се проведат на летище Чешнегирово

Ден за демонстрация на способности на многонационалното летателно учение Thracian Blade 2026 ще се проведе от 10:00 ч. на летище Чешнегирово, съобщиха от Министерството на отбраната.

В учението участват сили и средства от Военновъздушните сили на България, Австрия, Белгия, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария и Швейцария. В изпълнението на съвместни задачи и мисии са включени още формирования от Сухопътните войски, Служба „Военна полиция“, Съвместното командване на специалните сили и Военномедицинска академия. Събитието включва демонстрация на бойни способности от участниците в учението и статичен показ на българска и чуждестранна авиационна техника, уточнява БТА.

В период сме на интензивна подготовка и отработваме елементи от националния отбранителен план и регионалния отбранителен план на НАТО. Целта е да повишим нивото на оперативна съвместимост както при планирането и провеждането на операциите и ученията, така и по време на тактическите епизоди, когато се действа самостоятелно или във взаимодействие с нашите съюзници, каза преди дни началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.