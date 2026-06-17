5611 седмокласници от Пловдив и региона полагат матура по български

Трябва да са пред училищата до 8,30 часа за проверка, могат да пишат само с черен химикал

В 142 учебни заведения на територията на Пловдив и областта се провежда днес националното външно оценяване по български език и литература. На изпита трябва да се явят 5611 седмокласници, разпределени в 495 зали. Матурите за седмокласниците са важни, защото с оценките от тях кандидатстват за прием в гимназиите.

Изпитът започва в 9 часа, а учениците трябва да са пред учебните заведения до 8,30 часа. Тогава ще се извърши проверка на личните карти и служебните бележки на входа. До 8,45 часа седмокласниците трябва да са заели местата си по залите. Длъжни са да пишат с черен химикал, а идентификационната бланка не трябва да се отделя от листа за отговори.

По математика изпитът ще се проведе в петък, 19 юни, като инструкциите са същите.

Матурата по английски език, която е по желание, е насрочена за 22 юни, понеделник. За нея са се записали 198 ученици, които са разпределени в 25 училища-центрове. Матура по музика за прием в СУ "Любен Каравелов" ще държат 76 ученици на 24 юни, сряда.

Седмокласниците ще решават два модула по БЕЛ, като за първия ще имат на разположение 75 минути, а за втория - 90. По математика изпитът също е разделен на две - за всяка част учениците ще разполагат с по 90 минути. Децата със специални образователни потребности ще имат допълнително време за всеки от модулите.

1769 квестори са ангажирани да се следят за реда.