ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23056356 www.24chasa.bg

Вариант номер 1 се падна на изпита по БЕЛ за седмокласниците

2408
Матура Снимка: Снимка: МОН

Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците. Вариантът беше изтеглен от журналистът от Българската национална телевизия Елиана Димитрова.

Изпитът за близо 55 000 седмокласници започва в 09:00 сутринта. Те трябва да са в своите училища поне 30 минути по-рано и да носят черно пишеща химикалка, документ за самоличност и служебна бележка.

Изпитът продължава 2 часа и 45 минути - 75 за решаване на тест от 26 въпроса и 90 минути - за писане на преразказ върху неизучавана творба.

На изпит днес се явяват и 10-класниците. 

Матура

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)