Вариант номер 1 се падна на изпита по БЕЛ за седмокласниците

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Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците. Вариантът беше изтеглен от журналистът от Българската национална телевизия Елиана Димитрова.

Изпитът за близо 55 000 седмокласници започва в 09:00 сутринта. Те трябва да са в своите училища поне 30 минути по-рано и да носят черно пишеща химикалка, документ за самоличност и служебна бележка.

Изпитът продължава 2 часа и 45 минути - 75 за решаване на тест от 26 въпроса и 90 минути - за писане на преразказ върху неизучавана творба.

На изпит днес се явяват и 10-класниците.