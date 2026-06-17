ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23056411 www.24chasa.bg

67-годишен загина при пожар в Карловско

24 часа Пловдив онлайн

812
От Районното са известили Пожарната служба в Карлово за пламъците. Снимка: Фейсбук/Детска градина Слънчево детство

Пристигайки на мястото огнеборците открили само тлеещите му останки

Мъж на 67 г. е загинал при пожар в карловското село Кърнаре, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". 

Около 18,50 ч. вчера огнеборците в Града на Левски получили съобщение от местното Районно управление за горяща къща. Тя била във вилната зона на Кърнаре.

Пристигайки на мястото пожарникарите не видели действащи огнища. Установени са обаче тлеещите останки на загинал човек. 

Полицията в Карлово разследва.

От Районното са известили Пожарната служба в Карлово за пламъците. Снимка: Фейсбук/Детска градина Слънчево детство

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)