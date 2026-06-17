67-годишен загина при пожар в Карловско

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Пристигайки на мястото огнеборците открили само тлеещите му останки

Мъж на 67 г. е загинал при пожар в карловското село Кърнаре, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Около 18,50 ч. вчера огнеборците в Града на Левски получили съобщение от местното Районно управление за горяща къща. Тя била във вилната зона на Кърнаре.

Пристигайки на мястото пожарникарите не видели действащи огнища. Установени са обаче тлеещите останки на загинал човек.

Полицията в Карлово разследва.