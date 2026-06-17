Димитър Ганев, "Тренд": Непопулярните действия да са сега, за да има резултати до местния вот

Непопулярните действия трябва да са сега, за да може да се видят някакви резултати около местните избори. Това каза политологът от "Тренд" Димитър Ганев по БНТ по отношение на публичните финанси. Има процедура по свръхдефицит. Това е тема, която се нагнетява в обществото в продължение на години, каза още той.

Той определи бюджетът като първия тест за правителството.

Оттук нататък ми се струва, че бюджетът, който доколкото разбирам от думите на премиера Радев, трябва до края юни да бъде ясен, е първият тест за това правителство - а именно дали има воля за реформаторски действия, каза още той. И поясни, че ако има някакви реформаторски действия, те трябва да бъдат проведени в рамките на една година. И ако сега не се дръпнат юздите на публичните финанси, през октомври-ноември, когато ще се гледа бюджета за 2027 г. ще е по-трудно, предупреди Димитър Ганев.

През 2027 г., когато се внася бюджет за 2028 г., ще бъде най-трудно, защото ще е минала година и половина, обществената съпротива ще е по-силна, а и ще сме на прага на местни избори, каза още той.