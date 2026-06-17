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50-годишен почина в Искър след ритник в лицето заради неплатена сметка

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Кметът на Искър Иван Йолов Кадър: bTV

50-годишен мъж почина в град Искър след ритник в лицето заради неплатена сметка в заведение в града. 

Двама души са задържани за нападението, но роднините на загиналия и на един от задържаните не вярват на официалната версия за инцидента. 

Случката се разиграла по време на тридневния събор в града. В ранните неделни часове 50-годишният Галин напуска заведение и тръгва по една от съседните улици, когато е нападнат, съобщи bTV. 

Според твърдения на хората и прокуратурата той е бил ударен повече от веднъж. По-късно разследващите уточняват, че са задържани не едно, а две лица. Ударите са били много, а смъртта е причинена по непредпазливост.

Единият задържан е собственикът на заведението. Според чичото на другия задържан - Мариан, той е отишъл да помага, след като собственикът ударил 50-годишния Галин. 

„След това се намесва нашето момче Марианчо, който казва, че отива да окаже първа помощ, защото човекът си е глътнал езика. После обаче двамата тръгват натам и не се знае какво точно е станало. Има данни, че и нашето момче е ударило веднъж след това", обяснява чичото Станимир. 

Камерите показват само как Мариан удря. Собственикът на заведението е снимал случката с телефона си, което е дало основание на полицията да задържи именно него, след като е прегледала записа. Според думите на Станимир собственикът е извикал Мариан с цел.

Според местна жена е имало опити всички камери да бъдат скрити и е бил оставен само записът, в който Мариан удря.

Кметът на Искър Иван Йолов Кадър: bTV

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