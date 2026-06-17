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2-ма загинали и 37 ранени в 30 пътни произшествия за 24 часа

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30 пътни произшествия в страната за последните 24 часа. Снимка: Pixabay

Двама души са загинали, а 37 са ранени при 30 пътни произшествия през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Министерството на вътрешните работи.

От началото на месеца при 373 катастрофи са загинали 27 души, а 483 - ранени. От началото на годината при 2705 катастрофи 196 души са загинали, а 3364 са ранени.

В София са регистрирани 25 леки и пет тежки катастрофи. Ранени са петима, няма загинали.

При сравнение с реалните данни за загиналите - 169, през същия период на 2025 г., се отчитат с 27 повече загинали участници в движението по пътищата през т.г.      

 

 

 

30 пътни произшествия в страната за последните 24 часа. Снимка: Pixabay

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