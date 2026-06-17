Какви са щетите от градушката в Неделино и каква помощ ще получат най-засегнатите

Градушката в община Неделино е засегнала половината населени места в общината, заяви кметът Боян Кехайов. Това са селата Изгрев, Средец, Бурево, Гърнати, Кундево, Диманово, Върлино и Тънка бара. Няма поражения по къщите и автомобилите. За няколко часа без ток са били в селата Върлино и Тънка бара.

„Посевите в тези населени места почти на 100% са унищожени. Хората са много отчаяни. Днес ще назнача комисия, за да видим с какво можем да подпомогнем на домакинствата и стопанствата. Имаме разработена наредба за отпускане на еднократна финансова помощ на потърпевши от подобни ситуации - до 500 лева", каза Кехайов пред Нова телевизия.

На въпросната помощ право имат домакинства под прага на бедността.

„Информирах областния управител за ситуацията. Веднага получих обаждане и от представители на Министерския съвет с въпрос с какво могат да помогнат. На този етап все още не знаем какви са щетите, тъй като не сме ги описали подробно на място. Днес ще започнем активна работа по населените места. Това ще отнеме много време, тъй като в нашия район площите са маломерни и разпокъсани", каза Кехайов.