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Квартал "Захарна фабрика" в София остава без топла вода до 26 юни

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Топлофикация Снимка: Архив

Столичният квартал „Захарна фабрика“ остава без топла вода от днес до 26 юни, съобщи на интернет страницата си „Топлофикация София“. Причината за това е изпълнението на ремонтна програма на дружеството. През летния период ще бъдат извършени серия планови ремонти, рехабилитация на участъци от топлопреносната мрежа, диагностика на съоръжения и подмяна на амортизирана арматура. Целта е повишаване надеждността на топлоснабдяването и подготовка на системата за отоплителен сезон 2026/2027 г., отбелязват от дружеството, цитирано от БТА. 

За осигуряване на качествено и безопасно изпълнение на дейностите се налага временно спиране на топлоподаването към част от клиентите на дружеството и в други квартали на столицата, поясняват от компанията. 

Без топла вода от 6 юли до 8 юли ще е целият квартал „Свобода“. От 13 юли до 17 юли без топлоподаване ще е част от ж.к. „Надежда“ -  „Надежда 3“ - бл. 301-319, 333- 335, траф. до бл. 311, ул. „Хр. Силянов“ № 91, ул. „Кумановски бой“ №47 и № 59, „Надежда 4“ - бл. 423-443, 447-449, ОДЗ 90.

Целият квартал „Обеля 1“ ще е без топла вода от 20 до 24 юли, а „Обеля 2“ - от 27 до 31 юли. 

Топлофикация Снимка: Архив

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