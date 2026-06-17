В Търговище осъдиха двама бивши управители на общинско дружество в Антоново

Присъдата може да се обжалва пред Апелативния съд във Варна

По обвинителен акт на Окръжна прокуратура - Търговище бе наложено ефективно наказание на 67-годишния Г.А., съден за присвояване в значителни размери на пари от общинско дружество в град Антоново - над 350 хиляди лева, при условията на продължавано престъпление. Той управлявал дружеството в периода от 2014 до 2018 година, съобщават от държавното обвинение.

Освен това мъжът е признат за виновен за това, че сключил неизгодни сделки от името на търговското дружество, като така му нанесъл имуществени вреди за повече от 345 хиляди лева.

Окръжният съд в Търговище наложи на мъжа присъда от 6 години „лишаване от свобода" при първоначален строг режим на изтърпяване. Г.А. ще бъде лишен и от правото да заема ръководна държавна или общинска длъжност, както и от правото да упражнява професии, свързани с пазене или управление на чужди пари, вещи и други ценности. 67-годишният мъж ще трябва да плати направените по делото разноски в общ размер на 4832,71 евро.

Г.А. е наказан за това, че в периода от септември 2016 г. до април 2018 г., в качеството си на длъжностно лице – управител на общинско дружество в град Антоново, при условията на продължавано престъпление, присвоил чужди парични суми в голям размер – 351 512,50 лева. Освен това, като ръководител на дружеството, сключил съзнателно неизгодни сделки, от които произтекли значителни щети в общ размер на 348 554 лева.

Предшественик на Г.А. на поста – Т.Г., на 63 г. от град Добрич, също е осъден по обвинителния акт, внесен в съда от Окръжната прокуратура в Търговище. Той е признат за виновен по обвинение за присвояване на сумата от 30 836,52 лева от дружеството, докато е бил негов управител и в задълженията му е било да се разпорежда с финансите на фирмата. Осъден е и за това, че е направил поръчка за специализирана дърводелска машина, заплащайки за нея сума над пазарната й стойност, като така е нанесъл щета в размер на 11 147 лева на дружеството.

Т.Г. е осъден с „лишаване от свобода" за срок от 3 години, изтърпяването на което е отложено с 5 години изпитателен срок. Той няма право да упражнява професии, свързани с пазене или управление на чужди пари, вещи и други ценности за срок от 5 години. Мъжът ще трябва да заплати разноските, направени по делото, в общ размер на 6231,53 евро.

Присъдата на Окръжния съд в Търговище подлежи на въззивна проверка пред Апелативен съд - Варна в 15-дневен срок.