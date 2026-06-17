Тройна катастрофа по време на демонстрация на новите дронове на КАТ в Пловдив (Снимки)

Ще се движат в трафика под прикритие и при нужда ще изпреварват нарушителите, ще светват надписа и ще ги отбиват, обясниха шефовете на Областната дирекция на МВР и на КАТ

Катастрофа по време на демонстрация на новите дронове на КАТ в Пловдив. По време на брифинг на "Пътна полиция" в града за акциите в региона от началото на седмицата и дроновете, с които следят за нарушители, на близкия булевард стана катастрофа с три коли. Тя беше отработена от служителите на КАТ, които спираха шофьори, за да ги тестват за употреба на алкохол и наркотици.

Цивилни автомобили със сигнализация "Полиция - Стоп! Последвай ме" ще следят за арогантни шофьори по пътищата в Пловдив и по АМ "Тракия", обясниха от КАТ.

Те ще се движат в потока на движението и ще наблюдават поведението на водачите. При установяване на агресивно или рисково шофиране, полицейският автомобил ще изпреварва нарушителя, ще активира надписа за спиране и ще го извежда от движението за проверка.

Това съобщиха шефът на МВР в Пловдив Васил Костадинов и директорът на "Пътна полиция" Радослав Начев. По думите им този метод позволява своевременно установяване и санкциониране на водачи, които създават опасност на пътя. Нарушителите се спират на място и срещу тях се предприемат съответните административни мерки.

От началото на седмицата в региона се провежда специализирана полицейска операция срещу агресивните водачи. Необозначените автомобили участват активно в установяването на нарушения, които трудно могат да бъдат засечени от стационарни средства за контрол.

"Един от методите за наблюдение на възлови участъци и кръстовища в града са дроновете, с които следим за нарушители. С помощта на въздушното наблюдение се установяват нарушения на Закона за движение по пътищата, като впоследствие нарушителите се санкционират", каза Васил Костадинов.

И обясни, че дроновете се използват почти ежедневно. Най-често чрез тях се установяват водачи, които преминават на червен сигнал на светофарните уредби. Възможно е също така да бъдат засичани нарушения като непоставен предпазен колан и използване на мобилен телефон по време на управление.

В хода на операцията униформени замерват шума на коли и мотоциклети. “Само за първите два дни от започналата операция срещу агресивните водачи са били спрени от движение 11 мотоциклета заради установени нарушения, свързани с премахнати или модифицирани шумозаглушителни устройства”, обясни Начев.

Васил Костадинов съобщи, че е поет ангажимент до 1 август да заработи новата лаборатория за тестове за наркотици. С нея кръвните резултати щели да излизат до 2-3 дни.