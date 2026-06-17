28-годишен мъж в Свищов е задържан при кражба

Служители на полицейското управление в Свищов установиха 28-годишен мъж в момент на кражба от имот в дунавския град, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Сигнал за случая е получен във вторник следобед. Пристигналият на адреса полицейски екип е установил в имота въпросното лице. Мъжът е известен на полицията и осъждан, уточнява БТА.

От проведените до момента действия по разследването е установено, че същият е направил опит да отнеме електрически проводници, инструменти и консерви. Образувано е бързо производство.

В началото на месеца служители на полицейското управление в Свищов задържаха 45-годишен мъж противозаконно отнел два леки автомобила.