ПБ: Палежът на дипломатическите ни коли в Скопие е сериозно нарушение и грубо посегателство

"Прогресивна България" осъди палежа над дипломатическите коли на българското посолство в Скопие. Направиха го чрез декларация, която бе изчетена при старта на днешното пленарно заседание.

"Това е най-сериозно нарушение на Виенската конвенция за дипломатически отношения. Грубо посегателство върху представителство на българската държавност и недопустимо престъпление от омраза. Изразяваме своята загриженост за ефекта от това посегателство срещу България върху българската общност в Северна Македония и способността на македонските българи без страх да отстояват своята идентичност и права", заяви зам.-шефът на парламента от ПБ Иван Ангелов, който изчете декларацията от трибуната.

"Настояваме властите в Северна Македония да изпълнят своите задължения по многостранните и двустранните договори и да осигурят ефективно сигурността на българските дипломатически представителства, както в страната и на работещите там служители, така и на българската общност и нейните организации. Призоваваме властите в Северна Македония да пресекат всякакви опити за изкривяване, омаловажаване или подмяна на мотивите за извършеното престъпление, да осигурят ефективно правораздаване по това и всички други престъпления от омраза срещу България и българския народ. И да проведат адекватна комуникационна политика за недопустимостта на това деяние. Настояваме да положат всички необходими усилия да предотвратят говора на омраза срещу България и българския народ в публичното пространство на съседната държава, както и незабавно да преустановят постоянното и целенасоченео насаждане на антибългарски наратив сред местната общност", категорични са от ПБ.

Те призоваха и европейските институции да обърнат сериозно внимание на "продължаващата целенасочена ескалация" на напрежението срещу България в страна, кандидат за членство в ЕС. Особено по отношение на поведението на официални представители на институциите в Северна Македония, допълни Ангелов.

"Нарушаването на добросъседските отношения е в остро противоречие с установения от Северна Македония стремеж за членство в ЕС. А наративите на отрицание и противопоставяне, особено като са част от поведението на официалните власти, подкопават доверието в сериозността на намеренията на страната кандидат и нямат място в обединена Европа", заявиха още от ПБ в декларацията си.

Вчера полицията в Скопие арестува 44-годишен, заподозрян за палежа. Мъжът, с инициали И. Д., е от Скопие и в момента се намира в полицейското управление. По първоначална информация нападателят е залял и запалил автомобил „Сузуки Витара", след което огънят се е прехвърлил върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.

След инцидента извършителят е избягал и се издирва от полицията. Районът пред дипломатическата мисия е отцепен, като на място има полицейски екипи. Няма данни за пострадали лица.

По-рано и правителството в Скопие осъди палежа. В прессъобщение на правителството се посочва, че „Подобни действия представляват посегателство срещу принципите на сигурността, дипломатическите отношения и международното право и не трябва да имат място в една демократична държава".

Президентът Илияна Йотова категорично осъди атаката и заяви, че става въпрос за недопустимо посегателство. "Тревожно е, че този инцидент се случва на фона на продължаваща антибългарска реторика и атмосфера на нетърпимост, която години наред остава без необходимия институционален отпор. Подобни действия не възникват във вакуум – те са пряко следствие от насаждането на омраза и безнаказаност", допълни държавният глава.

Външното ни министерство също излезе с осъдителна позиция към вандалската проява.

"Това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите", категорични са от ведомството. Във вторник в министерството бе привикина посланичката на Северна Македония у нас. "Всякакви опити за всяване на страх у българите в Република Северна Македония са недопустими и българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да им се противопоставя", категорични бяха от МВнР.

В декларации от трибуната палежът бе осъден и от ГЕРБ, ПП и "Възраждане".

Подпалването на дипломатическите коли на българското посолство в Скопие във всички случаи представлява провокация и тя е от сили в Северна Македония, които искат да попречат на европейското развитие на тази държава, каза Николай Денков.

"Нямам никакво съмнение, че България и нейният политически интерес предполага всички държави в Западните Балкани да станат част от ЕС, но това трябва да стане след като изпълнят техните поети ангажименти. България, като член на ЕС, трябва да покаже пример как с твърдост и спокойствие се посрещат такива провокации", категоричен бе той.

От името на ГЕРБ декларацията изчете бившият външен министър Георг Георгиев.