Обновяват близо декар тротоари на улица "Екзарх Йосиф" в Търговище

В ход е ремонт на тротоарите на улица "Екзарх Йосиф" в Търговище. Дейностите се извършват от общинското предприятие БКС, съобщават от пресцентъра на общината.

По улицата ще бъдат ремонтирани общо 950 кв. м тротоарни настилки от двете страни на пътното платно. Там се полагат нови бордюри, а съществуващите компрометирани плочки се подменят с Т-образни павета.

През 2026 г. са предвидени ремонти на други близо 3 дка тротоарни площи в различни части на града. Сред предвидените за ремонт участъци са 600 кв. м на северния тротоар на ул. "Богомил", в отсечката от ул. "Шейново" до ул. "Капитан Данаджиев". Планирани за обновяване са и други 620 кв. м тротоар от двете страни на улица "Бояна". Заложени за ремонт са и 1400 кв. м от двете страни на улица "Мургаш". Около Художествена галерия "Никола Маринов" ще бъдат реновирани близо 200 кв. м настилки.

В зависимост от сроковете за приемане на общинския бюджет и хода на предвидените дейности, през годината е възможно да бъдат възложени за ремонт и други тротоарни участъци, казаха от общината.