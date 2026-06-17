ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция праща 2 разминиращи кораба в Ормузкия прото...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23056885 www.24chasa.bg

Арестуваха турски шофьор на камион при опит да подкупи полицаи

616
СНИМКА: АРХИВ

Шофьор на товарен автомобил, турски гражданин, е задържан при опит да подкупи пътни полицаи, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Тази нощ в 3:30 часа на булевард „България“ в Харманли пътни полицаи са подали сигнал за проверка на товарен автомобил, шофиран от 63-годишен турски водач. В хода на рутинната проверка, без установени нарушения от страна на шофьора, той поставил в паспорта си 30 евро с цел да осуети контрола, пояснява БТА.

Младши автоконтрольорите Желев и Колев са го задържали незабавно по образуваното досъдебно производство.

Предходният аналогичен случай в региона бе на 2 юни в Хасково, когато, за да премине безпрепятствено техническата проверка в пункта на "Пътна полиция", собственик на лек автомобил остави банкнота от 50 евро в багажника на колата.

 

 

 

СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание