Арестуваха турски шофьор на камион при опит да подкупи полицаи

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Шофьор на товарен автомобил, турски гражданин, е задържан при опит да подкупи пътни полицаи, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Тази нощ в 3:30 часа на булевард „България“ в Харманли пътни полицаи са подали сигнал за проверка на товарен автомобил, шофиран от 63-годишен турски водач. В хода на рутинната проверка, без установени нарушения от страна на шофьора, той поставил в паспорта си 30 евро с цел да осуети контрола, пояснява БТА.

Младши автоконтрольорите Желев и Колев са го задържали незабавно по образуваното досъдебно производство.

Предходният аналогичен случай в региона бе на 2 юни в Хасково, когато, за да премине безпрепятствено техническата проверка в пункта на "Пътна полиция", собственик на лек автомобил остави банкнота от 50 евро в багажника на колата.