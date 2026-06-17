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Издирват 18-годишен шофьор без книжка от село Камен, укрил се след гонка с патрулка

Дима Максимова

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Полицаите в Стражица издирват водач, осуетил полицейска проверка. Снощи около 20,30 ч. на пътя между селата Сушица и Камен патрул на полицейското управление се е разминал с автомобил, управляван от 18-годишно лице от с. Камен. Униформените имали информация, че  няма шофьорска книжка. Проверка в системата на МВР показала, че управляваният от младежа автомобил е с прекратена регистрация.

Служителите обърнали патрулката и започнало преследване.При подаден звуков и светлинен сигнал водачът увеличил скоростта и свил по черен път в землището на с. Лозен. Малко по-късно автомобилът е установен изоставен. Водачът се е укрил и се издирва. По случая е започнато досъдебно производство.

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