Издирват 18-годишен шофьор без книжка от село Камен, укрил се след гонка с патрулка

Полицаите в Стражица издирват водач, осуетил полицейска проверка. Снощи около 20,30 ч. на пътя между селата Сушица и Камен патрул на полицейското управление се е разминал с автомобил, управляван от 18-годишно лице от с. Камен. Униформените имали информация, че няма шофьорска книжка. Проверка в системата на МВР показала, че управляваният от младежа автомобил е с прекратена регистрация.

Служителите обърнали патрулката и започнало преследване.При подаден звуков и светлинен сигнал водачът увеличил скоростта и свил по черен път в землището на с. Лозен. Малко по-късно автомобилът е установен изоставен. Водачът се е укрил и се издирва. По случая е започнато досъдебно производство.