Диян Стаматов: НВО-тата в 4. и 10. клас спокойно могат да се превърнат в контролни

Националните външни оценявания са форма за проверка на самата готовност на съответния етап - как завършват учениците. Съвсем спокойно биха могли да бъдат превърнати в едни обикновени класни или контролни работи, без да има някакво движение, както е в момента, на хора, учители, квестори от едно в друго училище, без да има такава тежест. Това заяви пред БНР Диян Стаматов - председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и директор на 119-о училище "Акад. Михаил Арнаудов" в София.

"Просто защото това са едни най-обикновени проверки на знанията. Особено за 4. клас това би могло да се направи, без да има някакви кой знае колко големи затруднения. За 10. клас до голяма степен по същия начин. Не е необходимо според мен да се премахват изцяло, но може да се облекчи техният начин на реализиране, за да може и цялата образователна система малко да си отдъхне от тази цялата натовареност, която съществува в рамките на един календарен месец", добави той.

"Организационно всичко е подготвено за националните външни оценявания и се надявам, че няма да има експерименти по отношение на някакви нови формати на преписвания".

Според него има много причини за това, че повечето ученици не дават добри резултати на тези изпити - неактуализирани учебни планове и учебно съдържание, както и изключително бързата дигитализация на съвременното поколение.

По думите му малко по-смело трябва да се внедряват дигиталните възможности, които предлагат както изкуственият интелект, така и самите технологии.

"Дигитализацията е нещо, което със сигурност ежедневно трябва да се променя в нашето училище на всичките му етапи и най-вече колкото се може повече промени в учебните планове с точно тази насоченост".

Промените не само чукат, те са абсолютно задължителни да бъдат реализирани от настоящия екип на министъра, изказа мнението си Стаматов в интервю за предаването "Преди всички".

"Всякакво бавене, наречено дебат, трябва да се намали до минимум, за да може да проличи реформата, която е необходима за средното образование изобщо", каза той.

"Бърза и смела промяна на учебните планове и учебното съдържание, облекчаване на материала, добавяне на дигитализацията като задължителен компонент в учебния процес във всеки един предмет, а не като отделен предмет, осъвременяване на поведенческата структура, т.е. системата и на санкциониране на учениците, и на тяхното поощряване при постигнати позитивни резултати, механизъм по отношение на забраната на мобилните телефони, забрана и на използването на социалните мрежи", добави Стаматов.