Мотоциклетист пострада на кръстовище в Добрич

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Мотоциклетист е пострадал при инцидент на кръстовище в Добрич тази сутрин, съобщиха от полицията. Сигналът за инцидента е подаден около 8:00 часа.

Пътнотранспортното произшествие е станало на кръстовището на булевард "Добруджа" с улица "Цар Петър". При завой мотоциклетистът самокатастрофира и пада на земята. Откаран е в Многопрофилната болница за активно лечние в Добрич, като е бил контактен.

Загинали са двама души, а 37 са ранени при 30 пътни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Министерството на вътрешните работи, припомня БТА.