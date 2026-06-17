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Хванаха 36-годишен с 9,5 грама канабис при проверка в курорта Албена

Дияна Райнова

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Хванаха 36-годишен с 9,5 грама канабис при проверка в курорта „Албена" СНИМКА: Архив

Хванаха 36-годишен с 9,5 грама канабис при проверка в курорта Албена, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. С началото на активния сезон в курортите и крайморските градове на област Добрич зачестяват проверките за алкохол и дрога, добавят от полицията.

На 16 юни, около 16:50 часа в курорта Албена е извършена проверка на 36-годишен мъж. Установено е пакетче със суха тревна маса, с тегло 9,5 грама, реагираща на канабис. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

В същия ден, около 19:30 часа в град Каварна е спрян за проверка мотоциклет „Ямаха", управляван от 45-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита положителен резултат за амфетамин и метамфетамин.

Мотоциклетът е иззет по надлежния ред. Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Хванаха 36-годишен с 9,5 грама канабис при проверка в курорта „Албена" СНИМКА: Архив

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