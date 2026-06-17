Възстановено е движението по пътя между Малка Арда и Баните

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Възстановено е движението по пътя между село Малка Арда и село Баните, след като вчера свлачище затрудни преминаването в участъка, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление в Смолян.

Падналите върху пътното платно камъни и земна маса са разчистени от пътноподдържащата фирма и движението вече се осъществява нормално в двете ленти.

Заради свличането на земна маса и камъни върху пътя преминаването в района се извършваше само в едната лента.

От Областното пътно управление съобщиха още, че е получен сигнал за разлята нафта по пътя Рожен – Чепеларе. Участъкът е обезопасен и опесъчен, като към момента няма затруднения за движението.