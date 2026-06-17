Пипнаха дилъри с марихуана и амфетамин в Търновско, има и непълнолетен

Наркотични вещества иззеха служители на ОДМВР – В. Търново, РУ – Свищов и Павликени. Вчера служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР – В. Търново са извършили проверка на 29-годишен местен жител. Намерена и иззета е саморъчно свита цигара, съдържаща растителна маса, с мирис на канабис. При последвала проверка в жилището му са установени и иззети 2 глави от растителна маса, реагиращи при полеви наркотест на марихуана.

Същия ден в хода на специализирана полицейска операция в Свищов е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 27-годишен от с. Вардим. В хода на проверката е установено и иззето топче, съдържащо бяло кристалообразно вещество с тегло около 1 грам, което при полеви наркотест е реагирало на амфетамин. При последвало претърсване в автомобила са намерени и иззети още 5 топчета, всяко от по 1 грам от същото вещество, посочват от полицията.

В хода на същата операция в Павликени е извършена проверка на непълнолетно момче от с. Стамболово. Иззети са около 3 грама листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. По трите случая са образувани бързи производства.