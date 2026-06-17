Единодушно и без изказвания: Депутатите си замразиха заплатите на 4236 евро

След многократни заричания депутатите най-накрая замразиха заплатите си. Това стана с промени в правилника за работата на Народното събрание, предложени от "Прогресивна България". В зала предложението мина бързо - без изказвания и възражения от останалите парламентарни групи и бе прието единодушно със 193 гласа "за".

Това се случва почти два месеца след изборите на 19 април. В деня след вота "24 часа" призова новите избраници да замразят високите си възнаграждения, които сега нарастват автоматично на всеки три месеца според размера на средната заплата в обществения сектор. Депутатската е равна на 3 средни за страната.

Преди гласуването шефът на парламентарната група на ПБ Петър Витанов, който е вносител на текста, взе думата и заяви, че замразяването на депутатите е въпрос, който "се дискутира години наред в редица НС".

"Искрено вярвам, че няма да се стигне до популизъм. Промените в правилника са в 2 насоки - заради създаването на новата антикорупционна комисия и за заплатите, за които никога не е имало решение. Идеята за замразяването е от една страна голямото очакване на обществото, защото в дни на криза ние трябва да даваме пример, и от втора - чисто практично, за да бъде подобрена прозрачността в държавните финанси. Затова махаме автоматизмите, които направиха средната заплата в публичния сектор значително изпреварваща производствеността и ръста на заплатите на останалите", обясни Витанов.

По данни на НСИ средномесечната заплата в обществения сектор за март 2026 г. е 1412 евро. Това означава, че депутатите ще вземат 4236 евро на месец. В тази сметка обаче не влизат парите за стаж, участие в комисиите на НС или ръководни парламентарни постове, както и прословутите 2/3 към заплатата за офиси, сътрудници и представителни разходи, които често се събират в касата на групата.

В решението за промяна в правилника на НС обаче е оставена вратичка за актуализиране на парите на депутатите - през държавния бюджет. Заплатите им може и да се увеличат "в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в закона за държавния бюджет за съответната година", пише в предложението на ПБ.

Премиерът Румен Радев и вицето му и финансов министър Гълъб Донев обявиха миналия месец, че ще бъде замразен ръстът на заплатите на всички изборни длъжности. "Времената искат рестрикции и политиците трябва първи да дадем пример", каза тогава Радев.

После обаче темата изобщо не беше повдигната при приемането на правилника за работата на Народното събрание. Едва след като всички текстове минаха, шефът на парламентарната група на ПБ Петър Витанов анонсира, че отново ще отворят правилника заради заплатите. Но не се случи и на 29 май, както той обеща. Оправданието бе, че финансовото министерство им пратило методиката чак след като изтекъл срокът за предложения по правилника.