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V:RGO и Emil TRF излизат на сцената на „МладиТЕ Заедно" в Русе

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V:RGO и Emil TRF излизат на сцената на „МладиТЕ Заедно" в Русе СНИМКА: Община Русе

Фестивалът „МладиТЕ Заедно" ще се проведе на 6 юли /понеделник/ на пл. „Свобода" и за трета поредна година ще събере младите хора на Русе за вечер, изпълнена с музика, творчество, забавления и вдъхновение. Събитието се организира от Младежкия парламент към Общинския младежки дом и с финансовата подкрепа на Програма „Култура" на Община Русе, Сдружение „Вдъхновение", Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и „Дунарит" АД, съобщиха от общината. 

Събитието започва в 18 часа с изложение на младежки организации, които ще представят своите инициативи и възможности за доброволчество, развитие и активно участие в обществения живот. Посетителите ще могат да се включат в разнообразни съпътстващи дейности, сред които инициативата „Книга за книга", креативни работилници, интерактивни игри и концерт на възпитаници на Общинския младежки дом.
Богатата сценична програма ще започне в 18:40 часа с хоротека, а след нея публиката ще има възможност да се наслади на музикални изпълнения на Адриана Витанова, MIA, Дан Панчев, Никола Георгиев и Десислава Василева. Специален акцент в програмата ще бъде танцовото шоу на състав „Millenium Art" от Гюргево, Румъния.

На сцената ще се изяви и рок група „12-та линия", а кулминацията на вечерта ще бъде концертът на популярните изпълнители V:RGO и Emil TRF, които ще закрият фестивала с енергично музикално шоу.

За доброто настроение на присъстващите през цялата вечер ще се грижат водещите Тони Енчев и Радинела Тотева.
Основната цел на фестивала „МладиТЕ Заедно" е да даде сцена за изява на младите хора в Русе, да насърчи тяхната активност и да покаже таланта, идеите и потенциала на новото поколение. Събитието създава възможности за нови контакти, вдъхновение и активно участие в обществения живот на града.

V:RGO и Emil TRF излизат на сцената на „МладиТЕ Заедно" в Русе СНИМКА: Община Русе
V:RGO и Emil TRF излизат на сцената на „МладиТЕ Заедно" в Русе СНИМКА: Община Русе
V:RGO и Emil TRF излизат на сцената на „МладиТЕ Заедно" в Русе СНИМКА: Община Русе
V:RGO и Emil TRF излизат на сцената на „МладиТЕ Заедно" в Русе СНИМКА: Община Русе
V:RGO и Emil TRF излизат на сцената на „МладиТЕ Заедно" в Русе СНИМКА: Община Русе
V:RGO и Emil TRF излизат на сцената на „МладиТЕ Заедно" в Русе СНИМКА: Община Русе

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