Румен Радев: Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки

Системата СИГМА заработи вчера с първия си модул. Това е едни мощен инструмент, който ще позволява автоматичен контрол и ще проверява за свързани лица, фаворизирани лица, контрол на качеството и цените. Това каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. И обясни, че всеки гражданин може да провери какви пари са се харчили в община и ведомство.

Всички трябва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол. Целта ни е да сложим край на безобразни обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета със стотици милиони, каза още той.

Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените се засилва и контрола върху качеството на храната, която консумираме. В тази връзка вчера имахме среща и с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и услугите, които ползваме. Също така продължават усилията за подобряване на бизнесклимата и условията за правене на бизнес, за да пречупим негативния тренд за непрекъснат спад на индустриалното производство, каза още той.