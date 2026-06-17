ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Текст на Христо Яръмов преразказват седмокласницит...

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23057138 www.24chasa.bg

Румен Радев: Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки

2360
Румен Радев Снимка: Велислав Николов

Системата СИГМА заработи вчера с първия си модул. Това е едни мощен инструмент, който ще позволява автоматичен контрол и ще проверява за свързани лица, фаворизирани лица, контрол на качеството и цените. Това каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. И обясни, че всеки гражданин може да провери какви пари са се харчили в община и ведомство. 

Всички трябва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол. Целта ни е да сложим край на безобразни обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета със стотици милиони, каза още той.

Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените се засилва и контрола върху качеството на храната, която консумираме. В тази връзка вчера имахме среща и с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и услугите, които ползваме. Също така продължават усилията за подобряване на бизнесклимата и условията за правене на бизнес, за да пречупим негативния тренд за непрекъснат спад на индустриалното производство, каза още той.

Румен Радев Снимка: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)