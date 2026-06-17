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Задържаха 41-годишен от Нови пазар, карал мотор с 2 промила алкохол

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Белезници СНИМКА: Pixabay

Полицаи задържаха мотоциклетист от Нови пазар, шофирал с близо два промила алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен. 

Малко преди 18:30 часа във вторник на пътя до село Памукчии, в посока Нови пазар, за проверка от полицейски екип е спрян 41-годишен водач на мотоциклет, без поставена регистрационна табела, във видимо нетрезво състояние. След тест с дрегер са отчетени 1,93 промила алкохол в издишания от него въздух. Полицаите са установили още, че мъжът малко по-рано през деня е ходил до Провадия, за да си купи кросовия мотор, пояснява БТА.

Той не е дал кръвна проба за анализ, след което е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. По случая е образувано бързо производство.

Областната дирекция на МВР в Шумен предприе мерки за недопускане на неразумни шофьори, които с поведението си на пътя застрашават живота и здравето на останалите участници в движението.

 

 

 

Белезници СНИМКА: Pixabay

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