Задържаха 41-годишен от Нови пазар, карал мотор с 2 промила алкохол

Полицаи задържаха мотоциклетист от Нови пазар, шофирал с близо два промила алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Малко преди 18:30 часа във вторник на пътя до село Памукчии, в посока Нови пазар, за проверка от полицейски екип е спрян 41-годишен водач на мотоциклет, без поставена регистрационна табела, във видимо нетрезво състояние. След тест с дрегер са отчетени 1,93 промила алкохол в издишания от него въздух. Полицаите са установили още, че мъжът малко по-рано през деня е ходил до Провадия, за да си купи кросовия мотор, пояснява БТА.

Той не е дал кръвна проба за анализ, след което е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. По случая е образувано бързо производство.

Областната дирекция на МВР в Шумен предприе мерки за недопускане на неразумни шофьори, които с поведението си на пътя застрашават живота и здравето на останалите участници в движението.