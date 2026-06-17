Вижте кои депутати оглавиха парламентарните делегации към международните организации

Депутатите избраха своите представители в постоянните парламентарни делегации в международните организации. Най-много ръководители бяха избрани от групата на "Прогресивна България", които поемат парламентарната асамблея на НАТО, на Съюза за средиземноморието, ПАСЕ, ПАЧИС и ОССЕ.
Без ръководители в делегациите остана групата на "Възраждане", които имат и само 3 членове в тях, като Ангел Георгиев оглави делегацията към Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).
Ето и кои депутати станаха част от постоянните парламентарни делегации в международните организации:
Парламентарната асамблея на НАТО - 6 членове
- ПБ - Иван Славов (ръководител) и Валентин Гечев
- ГЕРБ - Даниел Митов (зам.-шеф)
- ДПС - Станислав Анастасов
- ДБ - Атанас Славов (зам.-шеф)
- ПП - Радослав Рибарски
Интерпарламентарният съюз - 5 членове
- ПБ - Димитър Петров (зам.-шеф), Николай Досев, Николета Тодорова
- ГЕРБ - Росица Кирова (ръководител)
- ДБ - Владислав Панев
Парламентарната асамблея по франкофония - 3 членове
- ПБ - Олга Борисова (зам.-шеф), Владимир Николов
- ДБ - Елисавета Белобрадова (ръководител)
Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието - 3 членове
- ПБ - Даниел Парушев (ръководител), Ирина Асиова - Диамант
- ДБ - Павел Попов
Интерпарламентарната асамблея по православие - 4 членове
- ПБ - Юлиан Димитров и Иван Мавродиев
- ГЕРБ - Тома Биков (ръководител)
- "Възраждане" - Петър Петров
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) - 6 основни, 6 заместващи представители
- ПБ - Весела Момчева-Таун (ръководител), Слави Василев (постоянни) ,Румен Мунтянов, Тихомир Кръстев и Вяра Петрова (заместващи)
- ГЕРБ - Деница Сачева (зам.-шеф, постоянен), Костадин Ангелов и Стефан Арсов (заместващи)
- ДПС - Атидже Алиева- Вели (постоянен), Джем Яменов (заместващ)
- ДБ - Надежда Йорданова (постоянен)
- ПП - Богдан Богданов (постоянен)
Парламентарно измерение на Централноевропейската инициатива - 5 членове
- ПБ - Румяна Янкова-Аврамова и Владимир Раков
- ГЕРБ - Красимир Терзиев
- ДПС - Искра Михайлова (ръководител)
- "Възраждане" - Коста Стоянов
Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) - 5 членове
- ПБ - Милен Трифонов (ръководител), Александра Вълчева и Васил Горанов
- ГЕРБ - Александър Иванов
- ДПС - Айтен Сабри
Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) - 4 основни, 3 заместващи членове
- ПБ - Стоян Тричков, Елена Нонева и Живка Бучуковска (основни), Иван Голомеев (заместващ)
- ГЕРБ - Цвета Караянчева (заместващ)
- ДБ - Катя Панева (заместващ)
- "Възраждане" - Ангел Георгиев (ръководител)
Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) - 5 основни, 5 заместващи членове
- ПБ - Асен Бабачев (ръководител), Александър Узунов (основни), Явор Плашилски, Георги Петров и Радослав Вълчев (заместващи)
- ГЕРБ - Георг Георгиев (зам.-шеф, основен), Йорданка Фандъкова (заместващ)
- ДПС - Атидже Алиева - Вели (зам.-шеф, основен)
- ДБ - Александра Стеркова (заместващ)
- ПП - Асен Василев (основен)