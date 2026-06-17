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Удавник изплува от река Дунав край Козлодуй

Валери Ведов

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Река Дунав СНИМКА: Архив

Удавник е бил открит тази сутрин във водите на Дунав край Козлодуй, съобщиха бдителни в социалните мрежи. Сигналът до полицията за плуващо безжизнено тяло на мъж е подаден от посетители на заведение в района.

На място са пристигнали служители на полицията, които са извършили оглед и са извадили трупа от реката. Засега се предполага, че мъжът е бил пътник на кораб, от който е паднал.

По случая веднага е образувана проверка. Предстои да бъдат изяснени причините и обстоятелствата около смъртта, като не се изключва нито една версия.

Повече информация обещаха от полицията след приключването на първоначалните следствени действия.

Река Дунав СНИМКА: Архив

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