Удавник изплува от река Дунав край Козлодуй

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Удавник е бил открит тази сутрин във водите на Дунав край Козлодуй, съобщиха бдителни в социалните мрежи. Сигналът до полицията за плуващо безжизнено тяло на мъж е подаден от посетители на заведение в района.

На място са пристигнали служители на полицията, които са извършили оглед и са извадили трупа от реката. Засега се предполага, че мъжът е бил пътник на кораб, от който е паднал.

По случая веднага е образувана проверка. Предстои да бъдат изяснени причините и обстоятелствата около смъртта, като не се изключва нито една версия.

Повече информация обещаха от полицията след приключването на първоначалните следствени действия.