Смолянският съд отмени отказ на агенцията за бежанците да даде закрила на сириец

Административният съд в Смолян отмени решение на председателя на Държавната агенция за бежанците, с което на сирийски гражданин е отказано предоставянето на статут на бежанец и хуманитарен статут. Делото е образувано по жалба на чужденеца срещу решение на агенцията от 21 април.

Сирийският гражданин е подал първата си молба за международна закрила в България през април 2024 г., а през май 2025 г. е внесъл последваща молба, в която е посочил нови обстоятелства, свързани с положението му в страната на произход, разказва БТА. Според съдебното решение той е заявил опасения от преследване заради кюрдския си произход, риск от принудително мобилизиране и липса на ефективна държавна защита в района, от който произхожда. В жалбата си мъжът твърди, че е изложен на риск от преследване от въоръжени групи, а по делото са представени данни за разрушен семеен дом, загинали близки при военни действия и продължаваща нестабилна обстановка в родния му район.

Съдът приема, че при издаването на отказа не са били събрани и анализирани в пълнота всички относими факти и доказателства. В мотивите си магистратите посочват, че административният орган не е обсъдил достатъчно данните за риска от принудително вербуване, положението на кюрдското население в района на произход на жалбоподателя и възможността той да получи ефективна закрила от държавните институции. Събраните по делото доказателства сочат наличие на основателни опасения от преследване и риск от нечовешко или унизително третиране при завръщане в страната по произход. В решението е посочено още, че бежанската история на кандидата е последователна и непротиворечива.

Магистратите отменят отказа на Държавната агенция за бежанците и връщат преписката за ново произнасяне по молбата за международна закрила. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

По данни от публикуваните актове на Административния съд в Смолян това е третото дело, свързано с международна закрила, разгледано от съда от началото на годината. По другите две дела магистратите са потвърдили откази на Държавната агенция за бежанците да предостави статут на лица от Палестинските територии. И двамата жалбоподатели са пристигнали в България през октомври 2025 г. и са подали молби за закрила в края на същия месец. В единия случай става въпрос за палестински гражданин, а в другия – за лице без гражданство от Западния бряг на река Йордан. Те са посочили нападения от израелски заселници, заплахи и несигурна обстановка като причина да напуснат родните си места, но съдът е приел, че не са налице основания за предоставяне на бежански или хуманитарен статут.