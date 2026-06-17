Мариан Маринов беше избран за и.ф. директор на националното следствие

ВСС прекрати процедурата за избор на шеф на НСлС

С 6 гласа "за" и двама "против" Прокурорската колегия на ВСС избра Мариан Маринов за и.ф. директор на Националната следствена служба. Бившият член на ВСС и настоящ следовател Ясен Тодоров пък получи два гласа "за" и шест "против".

До вчера във ВСС се бяха получили пет съгласия, след като миналата седмица всички следователи бяха питани кой иска да е временен шеф. Съгласие дадоха Владимир Дешев, Любомир Георгиев, Красимир Кръстев, Мариан Маринов, който завежда от 2 февруари т. г. отдел "Криминален" и е говорител на следствието, и Ясен Тодоров, който преди години също беше член на ВСС.

"Изправени сме пред една неприятна ситуация", посочи Йордан Стоев и каза, че би се спрял на Ясен Тодоров, защото е с най-голям административен опит.

Гергана Мутафова изтъкна, че ситуацията е без аналог, защото когато нямало определен орган, обикновено главният прокурор или и.ф. посочвали. Но миналата седмица не получили предложение от и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова. Мутафова обяви, че ще подкрепи Мариан Маринов. Тя изтъкна и, че трябва да се има предвид, че дори и двамата заместник директори на следствието не били дали съгласие.

Калина Чапкънова пък посочи, че не познава работата на никой от петимата. Тя също обяви, че ще подкрепи Мариан Маринов и причината била обективният критерий - старшинство, а административният опит бил вторичен критерий. Посочи и, че в момента следователите дори не могат да получат заплатите си, защото нямало кой да подпише.

Евгени Иванов също заяви, че ситуацията е безпрецедентна и защо се е стигнало ВСС да подканя магистратите. "Не е нормално, логично и не бива да се допуска най-висшият орган в следствието да не се оглавява от човек, на когото е дадена тази власт", каза Иванов. Той подчерта, че се очертава съревнование между Ясен Тодоров и Мариан Маринов. И добави, че познава много добре и двамата, и изтъкна положителните им качества. Бил раздвоен, но трябвало да се избере по обективен критерий. И това било старшинството.

Председателстващият Стефан Петров, който е от квотата на следователите, посочи, че и петте канидатури ставали за и.ф. директор на НСлС. "Ние не избираме директор, а само и.ф., а следващият ВСС ще избере титуляр", посочи Петров. Според него най-подходящ бил Ясен Тодоров, но следвайки принцпа за старшинството, трябвало да изберат Мариан Маринов.

Преди това единодушно с осем гласа "за" Прокурорската колегия на ВСС прекрати откритата процедура за избор на директор на Националната следствена служба. Днес беше второто заседание, на което можеха да се правят номинации.

Постът е свободен, след като в края на май Борислав Сарафов, който оглавяваше НСлС от 2017 г., подаде оставка и остана в следствието като редови следовател.